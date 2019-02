Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul PSD Gabriela Zoana il critica in termeni duri pe președintele Klaus Iohannis, dupa ce șeful statului a respins-o pe Lia Olguța Vasilescu pentru funcția de ministru al dezvoltarii. Gabriela Zoana il acuza pe Iohannis de comportament „iresponsabil”, de „blocaje instituționale” și de comportament…

- Scriitorul Bart van Es a castigat marti, la Londra, premiul Costa Book Of The Year pentru biografia ''The Cut Out Girl'', o poveste ''extrem de importanta'' despre legaturi de familie si traumele Holocaustului, informeaza Press Association, conform agerpres.ro. ''The Cut Out Girl'' spune povestea…

- Peste 250 de companii au initiat negocieri pentru transferarea sediilor din Marea Britanie in Olanda, din cauza Brexit, a anuntat miercuri seara Guvernul olandez, conform site-ului cotidianului britanic The Independent. Unele companii multinationale au anuntat deja relocarea in Olanda, pentru a mentine…

- Manchester United a prins aripi sub comanda lui Ole Gunnar Solskjaer. "Diavolii rosii" au castigat cu 2-0 partida din deplasare cu Newcastle United din etapa a 21-a a Campionatului de fotbal al Angliei .

- Cele trei echipe s-au intrecut in preparate spectaculoase, insa oamenii din echipa roșie s-au bucurat de aprecierile invitaților speciali, care le-au degustat preparatele și i-au votat in numar mare.

- Potrivit legislației în domeniu, pe înregistrarea cu viteza pentru care ați fost sancționați trebuie sa se vada clar numarul de înmatriculare al autovehiculului. Din diverse motive, de exemplu din cauza distanței dintre mașina poliției și cea a celui sancționat, numarul ar putea…

- Echipa de rugby seniori RC Gura Humorului a reusit ieri a patra victorie din acest sezon al Diviziei Nationale si s-a calificat in turneul play-off, in primul campionat in care participa de la infiintare. Sportivii pregatiti de antrenorul Andrei Varvaroi s-au impus ieri, cu scorul de 26 – 19, ...