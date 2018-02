Olanda isi retrage ambasadorul la Ankara Olanda a anuntat luni ca isi retrage ambasadorul la Ankara, din cauza relatiilor dificil de "normalizat", si ca nu vor autoriza intrarea in functiune a unui reprezentat turc pe teritoriul lor, o miscare care tensioneaza si mai mult relatiile dintre cele doua tari, scrie AFP. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Ministerul olandez de Externe și-a retras oficial ambasadorul în Turcia dupa ce diplomatul a fost interzis în țara în urma unui litigiu care a început în martie 2017.

- Olanda a anuntat luni ca isi retrage ambasadorul acreditat la Ankara din cauza relatiilor dificil de 'normalizat' cu Turcia si ca nu vor autoriza prezenta unui reprezentant turc pe teritoriul olandez, masura ce aduce relatiile dintre cele doua tari la cel mai scazut nivel de anul trecut,…

- Ankara a amenintat din nou ca va extinde operatiunea sa antikurda în Siria pâna la orasul Manbij si chiar la est de Eufrat, adaugând ca militarii americani din zona risca sa devina tinte daca poarta "uniforma

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, va avea o discutie, vineri, la Parlament, cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru a fi audiat in comisie, in calitate de fost director al Serviciului…

- Turcia ar fi 'total condamnabila' daca operatiunile militare lansate de Ankara in Siria au drept scop 'ocuparea' sau 'cucerirea' de teritorii, a declarat marti, in Parlamentul de la Paris, ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP. 'Intelegem…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat marti la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre operatiunea militara turca in regiunea Afrin din Siria, informeaza Reuters, din surse din cadrul presedintiei de la Ankara. Potrivit acestora, Erdogan a dat asigurari ca s-au luat…

- Militari turci au intrat duminica in regiunea Afrin, in nordul Siriei, in a doua zi a unei vaste ofensive impotriva unei militii kurde considerata drept "terorista" de catre Ankara, a declarat premierul turc Binali Yildirim, potrivit AFP. Citat de agentia de presa Dogan, Yildirim a declarat ca militari…

- Administratia Bashar al-Assad a avertizat, joi, Turcia ca va riposta la o eventuala operatiune militara in nord-vestul Siriei, in contextul in care Ankara vrea sa atace grupuri kurde de pe teritoriul sirian, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Celebru peste hotare, dar mai putin cunoscut in Romania, Iurie Belegurschi a reusit sa-si demonstreze talentul in arta fotografica, strangand peste 3 milioane de followers si aparand in publicatii straine de prestigiu. Fotograful vrea sa devina ambasadorul turismului romanesc si sa promoveze cele mai…

- Pasagerii unui avion turcesc au tras o sperietura zdravana aseara, cand aparatul de zbor in care se aflau a ieșit de pe pista chiar la aterizare și a ramas blocat in noroi la doar cațiva metri de apele Marii Negre.Avionul a efectuat un zbor din capitala Ankara in orașul Trabzon.

- Cei doi oficiali au mai discutat despre stadiul avansat al relatiilor economice si despre elementele centrale aflate in acest moment pe agenda europeana, printre care Cadrul financiar multianual, viitorul Uniunii Europene si politica comuna de aparare, in contextul detinerii de catre Romania a presedintiei…

- ''SUA desfasoara in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar pe teren judiciar, ci de asemenea pe teren economic'', a declarat Erdogan in cadrul unei conferinte de presa la Istanbul. Presedintele turc urmeaza ca in cursul zilei de vineri sa se deplaseze la Paris, unde se va intalni cu omologul…

- Anul 2017 a adus schimbari politice in Europa, fiind organizate alegeri in mai multe state europene, printre care Olanda, Franta, Germania sau Austria, iar in urma acestora formatiunile extremiste au reusit sa obtina scoruri record pentru ultimele decenii.

- Ambasadorul SUA in Republica Molodva, James Pettit, dar și atașatul cultural Jed Wolfington și alți oficiali din cadrul Ambasadei au colindat moldovenii printr-o felicitare originala in format video.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta unor relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana (UE), dupa un an tensionat, intr-un interviu publicat joi, scrie AFP, conform News.ro . Turcia si-a vazut in 2017 aproape complet oprite indelungatele negocieri privind candidatura sa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta privind relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana, dupa un an tensionat, intr-un interviu publicat joi, citat de AFP.Turcia si-a vazut in 2017 aproape complet oprite indelungatele negocieri privind candidatura sa la UE,…

- Magia Craciunului! O perioada in care romanii petrec in familie și iși trimit urari chiar daca au fost cuminți ori ba. Și cum am fost cuminți, Fanfara Jandarmeriei Romane ne-a colindat. Militarii ureaza tuturor romanilor ”Craciun Fericit!” și ”La mulți ani!”. Cu o experiența de zeci de ani in spate,…

- Hoekstra a comis aceasta gafa intr-un interviu acordat postului public de televiziune olandez NOS care l-a intervievat in legatura cu declaratii facute intr-o conferinta desfasurata in anul 2015.''In realitate, este fals: ar trebui sa numim asta 'fake news' '', a raspuns ambasadorul american…

- Noul ambasador al SUA la Haga, Pete Hoekstra, a incercat sa-si apere propriile declaratii facute in ultimii ani cu privire la musulmani, comunitate despre care diplomatul american a afirmat ca a creat 'haos' din Olanda, transmite sambata AFP. Hoekstra a comis aceasta gafa intr-un…

- Pentru gestionarea situației de urgența generata de incendiul produs la o sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare din județul Satu Mare, la nivelul IGSU s-au dispus o serie de masuri care au ca scop inlaturarea starii de pericol și restabilirea starii de normalitate in zona. Astfel, in cursul zilei…

- Dezamagit de decizia Ministerului de Externe al Moldovei de a se retrage din Rusia pentru consultari, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova in aceasta țara, Andrei Neguța. Astfel de declarație a facut președintele, Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

- Lazio, viitoarea adversara a FCSB-ului din Europa League, joaca de la aceasta ora cu Atalanta, intr-un meci din runda a 17-a din Seria A. La pauza, scorul e egal, 2-2, dupa 45 de minute extrem de spectaculoase. Simone Inzaghi, antrenorul biancocelestilor, a folosit un prim "11" inedit, in care s-au…

- Actiunile compa­niei farmaceutice Zentiva (SCD) au crescut astazi cu aproape 15% pe Bursa, la 3,3 lei titlu, dupa ce actionarul majoritar, grupul Sanofi, a anuntat ieri ca do­reste sa initieze o oferta publica de cum­parare, la un pret per actiune de 3,5 lei. In joc sunt 76,5 milioane…

- Uber nu incalca nici o lege, dar nici nu respecta una, pentru ca nu exista, de aceea compania propune mai multe forme de reglementare, printre care și modelul lituanian, a declarat miercuri Alexandra Corolea, purtator de cuvant al Uber pentru zona Balcani, in cadrul unei conferințe. „In momentul de…

- Rusia si-a suspendat din motive de securitate prezenta diplomatica in Yemen, o tara devastata de o recrudescenta a razboiului, a anuntat o purtatoare de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, relateaza AFP, conform news.ro.”Avand in vedere situatia de la Sanaa, s-a luat decizia de a se…

- Premiul de Merit FIFPro este decernat in fiecare an unui fotbalist profesionist pentru activitatea in beneficiul unei fundatii. Castigatorul primeste 25.000 de dolari pentru fundatia respectiva. "Este ca un cadou de Craciun. Acest premiu arata ca ceea ce facem este foarte important: muncim…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, aflat duminica la Paris, a afirmat ca nu ia ''lectii de moralitate'' de la presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce liderul de la Ankara a criticat Israelul in weekend, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Vezi si: Ambasadorul SUA arunca…

- FRF anunța ca Romania a fost repartizata in grupa cu Olanda in cazul in care ambele se vor califica la Campionatul European din 2020. UEFA a decis ca Bucureștiul și Amsterdamul sa gazduiasca impreuna meciurile din grupa C a Europeanului de peste 3 ani, iar acest lucru inseamna ca cele doua țari se vor…

- Ministerul de Externe turc a condamnat decizia SUA de a recunoaște orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca iresponsabila, transmite Reuters, citeaza agerpres.ro.

- "Ambasada Statelor Unite ale Americii transmite condoleantele sale poporului roman la moartea Majestatii Sale Regele Mihai I al Romaniei. Rolul sau in victoria din cel de-al Doilea Razboi Mondial si serviciile sale aduse Fortelor Aliate au fost recunoscute de Guvernul Statelor Unite ale Americii…

- Karolina Pliskova este regina așilor in 2017. Simona Halep n-are loc in Top 10. Sportiva noastra, numarul 1 mondial, și-a imbunatațit insa serviciul de cand lucreaza cu Andrei Pavel. Karolina Pliskova (Cehia) este jucatoarea cu cei mai mulți ași reușiți in 2017 in circuitul profesionist feminin de tenis,…

- Gica Hagi a gasit solutia salvatoare pentru fotbalul romanesc. "Multinationalele fac miliarde in Romania! Au bani de nu mai stiu de ei! Va rog, implicati-i! Implicati multinationalele! In Germania, in Franta, in Olanda se implica multinationalele. La noi de ce nu se poate? Cand multinationalele…

- Consiliul de Securitate ONU va tine o intalnire de urgenta, miercuri, pentru a discuta despre cum vor aborda situatia si pentru a negocia o rezolutie care sa prevada noi sanctiuni. Ambasadorul francez a declarat pentru reporteri ca ar trebui facuta o implementare totala a masurilor actuale,…

- România a câștigat la Cluj-Napoca meciul cu Olanda, din preliminariile CM de baschet masculin din 2019. Echipa naționala a României a câștigat meciul cu Olanda, scor 75-68, din cadrul celei de-a doua runde din Grupa D a FIBA Basketball World…

- Presedintele Comisiei pentru politica externa, senatorul Cristian Dumitrescu, a avut, marti, 22 noiembrie a.c., o intrevedere cu E.S. Osman Koray Ertas, ambasadorul Turciei in Romania. In cadrul acestei intalniri au fost abordate tematici legate de relatiile bilaterale la nivel parlamentar dintre Romania…

- Jucatorii de la FCSB, alaturi de un fan bolnav de cancer! Și-au donat tricourile pentru o licitație in scop caritabil. Peluza Roș-Albastra, noua galerie a celor de la FCSB, a decis sa se implice pentru susținerea morala și materiala a unui vechi combatant din randul suporterilor, care sufera de cancer…

- Atacul a fost comis de catre militantii organizatiei teroriste Boko Haram, care a mai comis astfel de atacuri in zonele publice aglomerate din orasele nigeriene. Mubi este un oras din regiunea Adamawa, zona in care militantii Boko Haram au controlat vaste teritorii pana in 2015. …

- Yalcin Topcu, seful de cabinet al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat, luni, ca Turcia ar putea sa reconsidere statutul de membru NATO, afirmand ca Alianta a avut numeroase atitudini ostile fata de Ankara, relateaza NY Times si Anadolu, conform...

- In ședința Comitetului Executiv de vineri, care a inceput la Baile Herculane, social-democrații vor discuta despre realizarile Cabinetului Tudose, dar și despre cele zece luni de guvernare. Tonul este dat de un raport pe zeci de pagini, doar cu planșe și grafice colorate, in care sunt inventariate 100…

- Fundașul stanga de la Viitorul, Cristian Ganea, a avut o evoluție modesta aseara, pentru echipa naționala, in amicalul pierdut categoric cu Olanda, scor 0-3. "Are ceva oferte, chiar din Spania din ce știu eu", a zis Ciprian Marica la TV Digi Sport. Fotbalistul ar fi intrat in vizorul formatiei spaniole…

- Mijlocasul Gabriel Torje a declarat, marti seara, dupa meciul amical cu Olanda, scor 0-3, ca lui si colegilor sai din echipa nationala nu trebuie sa le scada moralul dupa acest esec si trebuie sa se gandeasca la lucrurile pozitive.“Chiar daca la un moment dat era 2-0, 3-0 ne-am zbatut si am…

- Pasionata de fotbal, Simona Halep, locul 1 WTA, a decis sa vada din tribune meciul Romania - Olanda. (Vezi aici desfașurarea partidei). Simona Halep a venit la meci cu Bogdan Stelea, fostul portar al Romaniei, și au stat impreuna la tribuna VIP a Arenei Naționale. Halep și Stelea petrec foarte mult…

- Publicul zalauan s-a bucurat luni, 13 noiembrie, de acordurile de jazz contemporan ale trupei DUMItRIO, invitata la Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj, in cadrul Muza Fest. Concertul de la Zalau face parte dintr-o serie de evenimente de acest gen pe care grupul de jazz contemporan le-a sustinut…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a intalnit, luni dimineata, cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Cei doi au discutat mai mult de jumatate de ora in biroul lui Dragnea de la Camera Deputatilor, reprezentanti ai social-democratilor afirmand faptul ca dialogul ar fi fost purtat pe tema infiintarii…

- Santierul naval Mangalia - Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI) - este subsidiara din Romania a grupului sud-coreean. Cel mai mare constructor de nave din Olanda - Damen Shipyards Group - spera sa finalizeze tranzactia cu DSME pana in 29 noiembrie. Tranzactia va reduce povara financiara a DSME, cel…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, la Ploiesti, referindu-se la cresterea pretului oualor, ca este vorba despre un puseu pe piata, consecinta a scandalului contaminarii cu Fipronil, care a afectat ferme din Olanda, Franta Belgia. Ministrul a argumentat ca, oferta fiind mai mica,…

- Masurile luate de Kaufland, dupa adoptarea noilor masuri fiscale. Ca urmare a modificarilor legislative, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Kaufland Romania preia contribuțiile aferente angajatorului in salariul brut al angajatului. Astfel, fiecare angajat Kaufland Romania va avea un salariu net mai…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans G. Klemm, s-a aflat miercuri dupa-amiaza, 8 noiembrie, intr-o vizita la societatea Astra Rail Industries din Arad. Cu aceasta ocazie, a vorbit si despre controversatele proiecte anuntate sau aprobate recent de catre Guvernul Tudose.

- Razvan Marin se alatura lotului U21 pentru meciurile cu Portugalia și Țara Galilor. Jucatorii reprezentativei Under 21 a Romaniei, Dragoș Nedelcu și Marco Dulca, au devenit indisponibili pentru partida cu Portugalia, de vineri, din preliminariile Campionatului European 2019. Staff-ul medical U21 va…