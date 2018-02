Olanda îşi retrage ambasadorul din Turcia Olanda a anuntat luni ca isi retrage ambasadorul acreditat la Ankara din cauza relatiilor dificil de 'normalizat' cu Turcia si ca nu vor autoriza prezenta unui reprezentant turc pe teritoriul olandez, masura ce aduce relatiile dintre cele doua tari la cel mai scazut nivel de anul trecut, relateaza AFP.



Guvernul de la Haga a refuzat atunci intrarea in tara a doi ministri turci, care doreau sa se adreseze manifestantilor turci in cursul unor mitinguri politice in favoarea presedintelui Recep Tayyip Erdogan. De atunci, in pofida discutiilor 'nu am ajuns la un acord privind

