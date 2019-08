Olanda. Interdicţia portului burqa a intrat în vigoare, după ani de dispută Astfel incepand din aceasta zi vesmintele care 'acopera fata' precum burqa sau valul islamic integral nu mai pot fi purtate in institutii publice, cum ar fi scoli, spitale, oficii guvernamentale sau in autobuze si trenuri. Ministerul de Interne a cerut autoritatilor locale si organismelor competente sa puna interdictia in aplicare. Responsabilii de securitate trebuie sa ceara de acum femeilor cu val sa-si descopere fata. Daca refuza, li s-ar putea interzice accesul in cladirile publice, ele fiind pasibile si de o amenda de cel putin 150 de euro (167 de dolari). Interdictia se aplica… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape 14 ani de dezbateri, o interdictie asupra portului burqa a intrat in vigoare joi in Olanda, transmite DPA. Astfel incepand din aceasta zi vesmintele care "acopera fata" precum burqa sau valul islamic integral nu mai pot fi purtate in institutii publice, cum ar fi scoli, spitale, oficii…

- Dupa aproape 14 ani de dezbateri, o interdictie asupra portului burqa a intrat in vigoare joi in Olanda, transmite dpa, potrivit Agerpres. Astfel incepand din aceasta zi vesmintele care "acopera fata" precum burqa sau valul islamic integral nu mai pot fi purtate in institutii publice, cum ar fi scoli,…

- Ca urmare a organizarii summit-ului G7 in Franta, in perioada 24-26 august, Ministerul de Interne a decis decalarea a trei meciuri din etapa a treia a campionatului francez, a anuntat liga profesionista.Citește și: Florin Calinescu lovește din nou! Viorica Dancila, ținta ironiilor actorului…

- Politologul Alina Mungiu Pippidi a explicat in interviul pentru DC News ce crede ea despre MCV: ”Ce este MCV-ul global? Ideea, in principiu, e buna, numai ca este o prostie. Dar este o prostie de la un cap la altul. Problema este ca MCV este o anexa la un tratat in care spune ca daca in primii…

- In luna mai pe piața din Europa au fost inmatriculate 1.44 de milioane de mașini noi, in scadere cu 0.2% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Romania a inregistrat cea mai mare creștere procentuala de la nivelul Uniunii Europene: +11.5% și un volum de 12.905 unitați. Dintre piețele mari,…

- Avertismentul dat in Germania ca evreii sa nu poarte kippah - acoperamantul de cap specific evreiesc - in locuri publice in aceasta tara reprezinta o "capitulare in fata antisemitismului" si arata ca evreii nu sunt in siguranta acolo, a declarat duminica presedintele israelian Reuven Rivlin, transmite…

- Fostul lider al gruparii separatiste basce ETA, Josu Ternera, a fost arestat in Franța dupa ce a fost cautat de autoritați timp de 17 ani, potrivit Euronews. Ternera, pe numele sau real Jose Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, a fost liderul gruparii ETA, organizație care a ucis peste 850 de…