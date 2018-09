Olanda: Guvernul vrea să cunoască religia proprietarilor legali de arme de foc Guvernul olandez vrea sa inregistreze originea etnica si religia proprietarilor de arme de foc, potrivit unui proiect de lege care suscita o polemica in Olanda, relateaza joi ziarul De Volkskrant, preluat de AFP.



Originea rasiala sau etnica, opiniile politice si religia persoanelor care doresc sa obtina sau sa-si reinnoiasca permisul de port arme de foc figureaza printre datele personale care ar fi inregistrate, in termenii proiectului de lege.



Aceasta initiativa urmeaza dupa o noua directiva europeana care vizeaza intarirea legislatiei privind portul de arma, drept raspuns…

Sursa articol: agerpres.ro

