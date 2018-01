Stiri pe aceeasi tema

- Familia regala va lua parte, sambata, 13 ianuarie, la ora 12,00, la parastasul de patruzeci de zile de la trecerea la cele vesnice a regelui Mihai I al Romaniei, informeaza site-ul romaniaregala.ro, citata de presa romana.

- “Daca dai 75.000 de dolari pe o rochie, poti sa dai 75.000 de dolari si pentru tata”. Asa ii da peste nas Samantha Grant, de 52 de ani, surorii ei, Meghan Markle. Sora vitrega a actritei Meghan Markle (36 de ani) a reactionat prima oara dupa ce logodnicul acesteia, printul Harry, a spus ca familia regala…

- Cristina si Adrian Manea au facut nunta pe 28 mai anul trecut. A fost cel mai fericit moment din viata lor, mai ales ca tanara era deja insarcinata si urma sa aduca pe lume o fetita. Cand a sosit momentul mult asteptat, familia a trecut de la extaz la agonie. La nasterea fetitei, Cristina a fost…

- Peste 20 de copii din judetul Vaslui au fost scosi din familii in ultima luna de catre reprezentantii Protectiei Copilului, din cauza conditiilor inumane in care traiau in familiile naturale. Cinci copii cu varste cuprinse intre 6 si 11 ani, dintr-un sat dintr-o familie din zona Barladului, au fost…

- Britanicii, dezamagiti de faptul ca nu au o zi libera cu ocazia casatoriei printului Harry, spre deosebire de ceea ce s-a hotarat pentru fratele sau William in 2011, se vor putea consola ramanand mai tarziu in puburi, informeaza France Presse. Guvernul britanic a lansat duminica o consultare…

- Reacția Ministerului de Externe al Olandei despre ambasadoarea care a petrecut Revelionul cu Nelu Iordache. Reprezentanții instituției au precizat ca ambasadorul Olandei, Stella Ronner Grubacic, s-a aflat intr-o vacanța la schi și nu a știut cu cine va la masa de Revelion, intrucat repartizarea invitaților…

- Intr-un comunicat, Henri, Conte de Paris și Duce de Franța, a anunțat decesul fiului sau mai mare, Francois. Nascut pe 7 februarie 1961, acesta s-a stins din viața pe 30 decembrie, la varsta de 56 de...

- Aceasta declarație a Prințului a lovit in familia logodnicei sale. Ce reacții au avut rudele ei… In interviul acordat postului de radio BBC4 saptamana aceasta, Prințul Harry a povestit despre primul Craciun al lui Meghan Markle ca membra a familiei regale. Un interviu frumos, in care, insa, Prințul…

- Actrita Meghan Markle a fost incurajata de logodnicul ei, printul Harry, dar si de fratele acestuia William si de sotia sa, ducesa Kate, la prima aparitie alaturi de regina Marii Britanii si de restul familiei regale, de Craciun.

- Un segment din Soseaua Kiseleff, cuprins intre Piata Presei si Arcul de Triumf, va fi numit dupa Regele Mihai I, potrivit unui proiect de hotarare propus de consilierii PNL si aprobat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de marti. Un proiect asemanator a fost propus de PSD,…

- Funeraliile regelui Mihai au oferit, din pacate, un nou prilej de discutii, dupa ce nepotul regelui Mihai, Nicolae de Medforth Mills, nu ar fi fost primit în Trenul Regal care a dus sicriul cu trupul neînsufletit al regelui Mihai la Curtea de Arges, unde a fost

- Romania trece in aceste zile prin momente istorice irepetabile. La sfarsitul acestei saptamani de doliu nu se inmormanteaza un om, ci o parte din istorie. Odata cu disparisia pamanteana a regelui Mihai dispare ideea de monarhie. Principesa Margareta, custodele Coroanei, a si luat de altfel decizia de…

- Daca la inceputul secolului al XX-lea majoritatea statelor europene erau monarhii, in ultima suta de ani republica a caștigat tot mai mult teren. Deși puterile monarhului sunt astazi limitate, regalitatea este inca un simbol de noblețe, istorie și unitate naționala. Inrudite intre ele prin casatorii,…

- Monarhia britanica este cunoscuta pentru atitudinea sa referitoare la respectarea protocolului regal – iar regina Elizabeth nu face excepție. Dar cu toate astea, an de an monarhul britanic incalca tradiția in timpul pranzului din ziua de Carciun. Anul acesta s-a scris ca monarhul a fost de acord sa…

- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, in colaborare cu Universitatea „1 Decembrie 1918” va organiza, miercuri, 13 decembrie 2017, de la ora 14, la cladirea Museikon, o dezbatere publica despre „Personalitatea regelui Mihai I și rolul monarhiei in istoria moderna a Romaniei”. Cu acest prilej va fi invitat…

- Familia lui George Țucudean, 26 de ani, e new entry in TOP 300 Capital și figureaza in clasament inaintea antrenorului sau de la Viitorul. Fotbalul și afacerile merg perfect! In conturile lui Hagi au intrat doar in ultimele luni 8 milioane de euro din transferuri de jucatori. In ultimul numar al Top…

- Sarbatorile de iarna din acest an nu sunt deloc fericite pentru vedeta de televiziune Andreea Berecleanu. Andreea Berecleanu, care este casatorita cu medicul estetician Constantin Stan , este prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Antena 1. In luna septembrie a acestui an, Andreea Berecleanu…

- Stațiunea Sinaia de pe Valea Prahovei, locul unde s-a nascut și și-a petrecut primii ani din viața Regele Mihai, se pregatea de sarbatoare. Dupa ce Dumnezeu a fost darnic anul acesta și le-a dat oamenilor zapada, munții sunt albi, dar sufletele localnicilor și ale turiștilor deopotriva sunt cernite…

- Regele Mihai a murit. Principesa Mostenitoare Margareta i-a scris Regelui o scrisoare emotionanta in urma cu 16 ani, atunci cand Majestatea sa a implinit 80 de ani, pe care a impartasit-o si publicului, pe Romaniaregala.ro, intitulata: "Si omul acesta este tatal meu"

- S-a nascut sa poarte Coroana, dar istoria i-a refuzat domnia, de doua ori. Regele Mihai a ramas al Romaniei, chiar daca a fost alungat dintre supusii lui. A trecut peste toate incercarile destinului, sub imperiul unui singur gand: ca se va intoarce acasa. Pentru oamenii care l-au primit in urale si…

- Parlamentarul Beatrice Tudor a transmis un mesaj emotionant la auzul vestii ca Majestatea Sa, Regele Mihai I a decedat. "Regele Mihai I a fost un simbol in spatele caruia romanii s-au putut uni și in care s-au putut regasi", transmite Beatrice Tudor. "Astazi este o zi cu adevarat trista pentru…

- Regele Mihai I, va fi inmormantat la Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala de la Curtea de Arges, care este situata la doar o suta de metri de manastirea Curtea de Arges. La ceremonia de inmormantare ar putea fi prezenti, in primul rand, copiii regelui: Principesa Margareta, custode al…

- Majestatea Sa s-a stins din viața dupa o lunga suferința, la reședința sa din Aubonne. Din pacate, nepotului sau nu i-a fost ingaduit sa-l vada in ultimele zile ale vieții. Casa Regala a anunțat cu tristețe trecerea in neființa a Majestații Sale Regele Mihai I astazi, 5 decembrie 2017, la ora 13.00.…

- 44 de ore in chin a trait o fetita, venita pe lume in cea mai mare maternitate din Moldova. Parintii nici n au mai apucat sa o boteze, pentru ca micuta a fost mereu conectata la aparate.Fetita s a nascut prin cezariana la 43 de saptamani, iar parintii cred ca medicii au facut operatia prea tarziu. E…

- La o luna dupa ce a primit cetațenia statului Arabia Saudita, Sophia a declarat ca familia este un lucru foarte important și ca iși dorește sa aiba un copil, potrivit BBC. Robotul nu este pre-programat cu raspunsuri, dar folosește funcții de invațare in schimb. Citeste si Premiera mondiala:…

- Prințul Harry al Marii Britanii, in varsta de 33 de ani, și logodnica lui, actrița americana Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, se vor casatori in luna mai in cadrul unei ceremonii oficiale care va avea loc in capela St. George de la Castelul Windsor, a anunțat marți un purtator de cuvant al…

- Ultimul jucator pe care a pus ochii FCSB, Ronaldo Deaconu, vorbeste despre un posibil transfer la vicecampioana. Mijlocasul de Concordia povesteste pasaje interesante din adolescenta petrecuta in fotbalul olandez. Mijlocasul de 20 de ani Ronaldo Deaconu a reusit un gol de generic in…

- Vestea casatoriei prințului Harry cu actrița americana Meghan Markle, anunțata luni de tatal acestuia, prințul Charles, pentru primavara lui 2018, a provocat reacții entuziaste, conform Reuters și DPA. "Regina și Ducele de Edinburgh sunt încântați de cuplu și…

- Seful Casei Majestatii Sale, Andrew Popper, a raspuns pentru prima data, la TVR mai multor intrebari legate de relatia Regelui cu fostul Principe Nicolae. Andrew Popper: „Deci eu nu stiu daca el l-a iertat sau nu pe domnul Medforth-Mills, insa sunt doua lucruri complet separate – nu e vorba de iertare,…

- "Starea Majestatii Sale este foarte precara. In acest moment, medicii isi concentreaza eforturile pentru a-l mentine intr-o stare confortabila si fara dureri. Previziunile sunt imposibile in aceste cazuri. Sunt momente mai bune, momente mai proaste. Pentru moment, din fericire situatia s-a stabilizat.…

- Autor, documentarist, jurnalist de televiziune și monarhista convinsa, Marilena Rotaru a semnat recent un comunicat de presa, alaturi de alte patru organizații monarhiste, in care ridica mari semne de intrebare cu privire la anturajul de la capataiul Majestații Sale, regele Mihai I al Romaniei, aflat…

- Starea de sanatate a regelui Mihai, aflat in resedinta sa din Elvetia,A s-a ameliorat, au declarat surse din preajma Casei Regale, citate de Tvr. Este constient, iar in ultimele zile a vorbit cu cei din jurul sau. Mai mult de atat, Majestatea Sa a recunoscut pe toata lumea, dupa cum a declarat chiar…

- Nicolae Guta a ajuns de nerecunoscut dupa ce a pierdut foarte multe kilograme si tocmai din acest motiv cei din familia sa i-au urmat modelul. Nicolae Guta, fiica lui, Nicoleta si nepotul sau Gabriel cantaresc cu 125 kg mai putin.

- Jurnalistul spune ca persoanele care raman in urma acestuia - fiica sa, Principesa Margareta si nepotul sau, fostul principe Nicolae - nu se comporta deloc regal. Miza, crede Cristian Tudor Popescu, este cat se poate de lumeasca: averea regelui Mihai. „Odata cu dispariția regelui Mihai, regalitatea…

- Tensiunile au escaladat la Curtea Regala si au ajuns la punctul maxim. Intentia lui Nicolae, fiul principesei Elena, de a-si vedea bunicul pe patul de moarte, a fost criticata dur de propria mama, dar si de membrii familiei cu sange albastru care au mers pana acolo incat au facut plangere penala pe…

- AMPress nu da curs publicarii textului primit de la Casa Regala in legatura cu tentativa lui Nicolae de a-l vedea pe Majestatea Sa și cele relatate mai departe. Consideram ca transformarea suferințelor – poate ultime – ale Regelui, in subiect de presa tabloida este un gest neconform cu ținuta celor…

- Bucurie de nedescris in familia unei cunoscute actrite din Romania! Ea a devenit mamica de gemeni in mare secret, iar la cateva zile dupa ce si-a cunoscut mostenitorii, a surprins pe toata lumea cu o imagine emotionanta.

- Jenet Jackson, mezina celebrei familii de artiști americani, s-a intors dupa 43 de ani la casa in care s-a nascut și unde și-a petrecut primii ani de viața alaturi de Michel Jackson și ceilalți șase frați ai sai, scrie People. Jenet alaturi de fratele ei Randy Jackson s-au intors zilele trecute in orașul…

- Pentru ca blogul consilierului primarului din Carei este pasionat de viata amoroasa a romancei din Carei Otilia Marchis, va redam in continuare cateva date biografice despre ea. Numele Otiliei Marchis a fost trecut maghiarizat desi aceasta provine din familie de romani. Scriitoarea si criticul de…

- De asemenea, proiectul prevede acordarea unui ajutor social comunitar lunar pentru familia monoparentala al carei venit mediu lunar pe membru de familie este cuprins intre 201-530 lei, dupa cum urmeaza: 200 de lei pentru familia cu un copil, 400 de lei pentru familia cu doi copii, 600 de lei pentru…

- L-am gasit pe Hagi din Anglia! Hagi Cristian Marin are 15 ani și este decar. Cluburile britanice Chelsea și West Ham il monitorizeaza. Vezi toate (8) fotografiile Nu mai este o surpriza faptul ca urmașii romanilor care au impanzit lumea, plecand din țara dupa Revoluție sau mai incoace, incep sa scoata…

