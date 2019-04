Stiri pe aceeasi tema

- Politiciana franceza Nathalie Loiseau, ''capul de lista'' al partidului presedintelui francez Emmanuel Macron in perspectiva alegerilor europarlamentare din luna mai, si-a lansat marti, la Paris, campania cu un atac la adresa liderilor britanici pro-Brexit, transmit Reuters si dpa, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Cu toții ramanem la un moment dat cu haine nedorite care ocupa loc in garderoba. Daca stai sa te gandești cat investești in acestea și ele nu iți mai sunt pe plac, nu este de mirare ca ideea de a cumpara haine second hand este alternativa celor care știu sa fie cumpatați. A devenit și in randul romanilor…

- Dan Nica, liderul europarlamentarilor PSD, condamna vehement atacurile europarlamentarului luxemburghez Frank Engel, liderul Partidului Creștin Social, membru PPE, pe care le califica ”parte a unui joc politic murdar inainte de campania electorala”. ”Nu este pentru prima oara cand popularii…

- Federatia Asociatiilor Studentilor Farmacisti din Romania si Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice incep, astazi, o campanie care are ca obiectiv informarea publicului larg despre riscurile afectiunilor cardiace si importanta monitorizarii tensiunii arteriale si a altor parametri…

- Departamentul pentru Situații de Urgența demareaza „Campania de informare și comunicare audio-video privind funcționarea sistemului RO-ALERT”. Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) este primul emitent de mesaj de interes public din Romania care se adreseaza și persoanelor cu deficiențe de auz.…

- Olanda a lansat luni, 28 ianuarie, o ampla campanie mediatica pentru a informa companiile in legatura cu riscurile Brexit-ului. Mesajele sunt transmise, in special, prin anunturi la radio si pe retelele de socializare, dar si cu ajutorul unei marionete.

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba deruleaza in perioada 21-27 ianuarie, cu ocazia Saptamanii Europene de Prevenire a Cancerului de Col Uterin, o campanie de informare, educare și comunicare sub sloganul “Stop Cancerului de Col Uterin!”. Campania va continua efortul susținut pentru reducerea riscului…

- Ministerul Sanatatii anunta ca a lansat, impreuna cu UNICEF, campania de promovare a vaccinarii – „Copilaria, cel mai frumos cadou”, o continuare a campaniilor door-to-door de informare si recuperare vaccinala realizate anul trecut. „Scopul acestor campanii este de a informa…