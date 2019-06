Olanda vrea ca cetatenii albanezi sa nu mai poata intra in Uniunea Europeana (UE) fara viza, potrivit unui demers al Amsterdamului catre executivul blocului comunitar, informeaza luni dpa. Din 2010, albanezii puteau sa calatoreasca in UE fara a solicita viza, in conformitate cu regulile care guverneaza zona europeana de libera circulatie Schengen. Insa statele membre ale acesteia pot face demersuri pentru a reintroduce vizele in situatia in care au motive intemeiate. Guvernul olandez a cerut Parlamentului sa urgenteze elaborarea unei cereri in acest sens, iar legislativul de la Amsterdam a justificat…