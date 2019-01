Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul italian si ministrul de Interne Matteo Salvini a declarat ca Franța nu dorește stabilizarea situației din Libia, deoarece are interese energetice in țara devastata de violențe, relateaza Euronews. „Franța nu are niciun interes sa stabilizeze situația din Libia, probabil pentru…

- Malta l-a acuzat joi pe Matteo Salvini, vicepremierul Italiei, ca a lansat „acuzatii nefondate” atunci cand a afirmat despre tara ca si-a incalcat promisiunile de la a primi migrantii din Marea Mediterana, scrie Reuters, potrivit News.ro.Salvini, care este si ministru de Interne si liderul…

- Vicepremierul de extrema dreapta al Italiei, Matteo Salvini, a declarat, miercuri, ca isi doresalviniste ca tara sa si Polonia sa isi uneasca fortele pentru a remodela Europa, Salvini incercand sa creeze o alianta eurosceptica, inaintea alegerilor europarlamentare din mai. "Polonia si Italia vor face…

- Vicepremierul si ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, se va intalni miercuri cu liderul partidului de guvernare din Polonia, Jaroslaw Kaczynski, pentru a discuta despre posibilitatea formarii unei aliante eurosceptice pentru a contesta alegerile europarlamentare din mai, conform Reuters.

- "Raspunsul meu este clar: porturile italiene sunt inchise. Pentru traficantii de fine umane si pentru cei care ii ajuta, s-a terminat cu binele", a notat Salvini pe Twitter. Salvini a mentionat ca ONG-ul a solicitat accesul pe teritoriul Italiei pentru barbatii, femeile si copiii salvati vineri,…

- Vicepremierul italian Matteo Salvini a declarat vineri ca bugetul Italiei pe 2019, care prevede cresterea cheltuielilor, motiv pentru care este contestat de Comisia Europeana, va preveni izbucnirea unor revolte ca cele din Franta, relateaza Reuters. "Sunt cateva milioane de italieni uitati…

- Vicepremierul și ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a declarat vineri ca „și-a pierdut rabdarea” in ceea ce il privește pe comisarul european pentru Afaceri Economice, Pierre Moscovici, pe care il acuza ca a insultat Italia, relateaza Reuters.„Italia nu este o națiune de vanzatori…

- Vicepremierul si ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a declarat vineri ca „si-a pierdut rabdarea” in ceea ce il priveste pe comisarul european pentru Afaceri Economice, Pierre Moscovici, pe care il acuza ca a insultat Italia, relateaza Reuters.