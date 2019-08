Olanda: A intrat în vigoare interdicția vălului integral în spațiile publice Interdicția valului integral, precum burqa sau nikab, a intrat în vigoare joi în Olanda în școli, spitale, instituții publice și transportul în comun, scrie AFP.



Potrivit estimarilor, între 200 și 400 de femei poarta burqa sau nikab în Olanda, țara cu 17 milioane de locuitori.



Legea a fost votata în iunie 2018 dupa ample dezbateri politice. Deputatul anti-islam Geert Wilders este cel care a propus în 2005 votarea unei legi pentru interzicerea valului integral.



Sub pedeapsa unei amenzi de 150 de euro, "este interzisa purtarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

