- Pe baza surselor deschise din Internet au fost descoperite noi dovezi ca colonelul GRU Anatoli Cepiga – alias Rulsan Boșiorv – unul dintre otravitorii lui Serghei Skripal, a primit titlul de "Erou al Rusiei", desi acest fapt este negat de secretarul de presa prezidențial Dmitri Peskov. El a declarta…

- Londra planuieste sa-si consolideze prezenta militara la Arctica, anul viitor, in contextul unor ingrijorari fata de pozitia tot mai agresiva a Rusiei, a declarat ministrul britanic al Apararii, relateaza The Associated Press preluat de news.roCRIZA majora in Germania. Partidul antisistem,…

- Autoritatile de la Moscova i-au convocat pe ambasadorii Elvetiei si Olandei pentru a denunta "acuzatiile nefondate", potrivit carora spioni rusi au pus la cale atacuri cibernetice impotriva unui laborator elvetian implicat in dosarul Skripal, precum si Agentia Mondiala Antidoping. Ambasadorului…

- Doi agenți secreți ai Rusiei au fost reținuți in Olanda, in drumul lor catre un laborator chimic din Elveția in care se fac verificari legate de acuzațiile la adresa Moscovei de tentativa de omor cu un agent neurotoxic, anunța DPA , care citeaza ziare din Elveția și din Olanda. Cotidianul elvețian…

- Doi prezumtivi spioni ruși, suspectați ca au vrut sa pirateze un laborator elvețian asociat in ancheta Skripal, au fost arestați in Olanda și expulzați in Rusia in primavara acestui an, scrie vineri presa elvețiana, citata de AFP.

- Doi agenți ruși, despre care se crede ca voiau sa patrunda in rețeaua de calculatoare a unui laborator elvețian de investigații privind utilizarea de arme chimice, au fost arestați in Olanda, au afirmat surse anonime citate de presa olandeza și ...

- Orice noi sanctiuni ale Uniunii Europene impotriva Rusiei in cazul Skripal trebuie adoptate de guvernele statelor membre, a transmis joi Comisia Europeana, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Desi UE isi reinnoieste sanctiunile asupra Rusiei in legatura cu sprijinul Kremlinului pentru rebelii…

- Departamentul Estonian de Informații Externe a deconspirat printre personalitați publice, cum ar fi jurnaliști, diplomați, oameni de afaceri și politicieni, o rețea de agenți ruși de influența, a declarat vineri directorul general al Departamentului de Informații Externe al Estoniei, Mikk Marran, la…