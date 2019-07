Stiri pe aceeasi tema

- "Trebuie sa vorbim? Atunci, sa vorbim", a spus Zelenski intr-o inregistrare video adresata lui Putin si postata pe canalul sau de YouTube, in contextul in care presedintele ucrainean urmeaza sa primeasca oficiali de top ai UE la Kiev. Zelenski a sugerat ca liderii Uniunii Europene, Marii…

- Parchetul olandez va inculpa patru suspecti pentru ucidere in cadrul anchetei asupra zborului MH17 doborat in 2014 deasupra estului Ucrainei de catre o racheta ruseasca, iar procesul lor va incepe in martie 2020, au anuntat miercuri familii ale victimelor, potrivit AFP, preluata de Agerpres. ''Va avea…

- Acest nou ajutor, care ridica la un total de 1,5 miliarde de dolari asistenta militara a SUA pentru Ucraina din 2014 pana in prezent, va permite furnizarea de armamente si radare catre armata ucraineana, a precizat Pentagonul intr-un comunicat.Potrivit EFE, printre materialele pe care le…

- Uniunea Europeana a salutat marti decizia autoritatilor ruse de a abandona urmarirea penala impotriva jurnalistului de investigatii Ivan Golunov, dar si-a exprimat regretul fata de obstructionarile libertatii presei in Rusia, a anuntat un purtator de cuvant al diplomatiei europene, citat de AFP,…

- Uniunea Europeana a salutat marti decizia autoritatilor ruse de a abandona urmarirea penala impotriva jurnalistului de investigatii Ivan Golunov, dar si-a exprimat regretul fata de obstructionarile libertatii presei in Rusia, a anuntat un purtator de cuvant al diplomatiei europene, citat de AFP. Decizia…

- 'Rusia trebuie sa opreasca razboiul in Ucraina', a declarat reprezentantul special al SUA pentru negocierile cu Ucraina, Kurt Volker, intr-o conferinta de presa, calificand Rusia drept invadator. Noul presedinte ales Volodimir Zelenski anuntase in discursul rostit la investirea sa acum mai mult de…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu ar trebui sa se astepte ca multi ucraineni sa-i accepte oferta de a primi pasaport rusesc, a declarat presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmand la randul lui ca este dispus sa ofere nationalitate ucraineana cetatenilor rusi, potrivit Reuters.…

- La Kiev, ministrul de interne Iuri Lutenko a salutat intentia acestuia si a spus ca il asteapta si i-a pregatit deja catusele.'Dupa schimbarea puterii la Kiev, exista sansa ca procesul impotriva lui Viktor Ianukovici sa inceteze sa mai fie politizat', a afirmat avocatul Vitali Serdiuk,…