- Competiția muzicala Eurovision 2019 și-a desemnat finaliștii. Artiștii vor concura pentru marele premiul sambata, 18 mai, la Tel Aviv, in Israel. Sub sloganul „Dare to dream”, Eurovision Song Contest 2019 se desfașoara la Tel Aviv, iar in urma semifinalelor ce au avut loc pe 14 si 16 mai, au fost desemnați…

- Ester Peony, reprezentanta Romaniei la Eurovision Song Contest 2019 care a interpretat melodia “On a Sunday” in cea de-a doua semifinala a competitiei, nu s-a calificat in finala de sambata, de la Expo Tel Aviv. Dupa cea de-a doua semifinala Eurovision 2019, s-au calificat artistii…

- Ester Peony, reprezentanta Romaniei, nu s-a calificat in finala concursului Eurovision. Nu a trecut de aceasta semifinala nici Anna Odobescu, reprezentanta Republicii Moldova din acest an. In semifinala de joi seara au intrat in concurs artisti din Armenia, Irlanda, Moldova, Elvetia, Letonia, ROMANIA,…

- Cea de-a doua semifinala Eurovision 2019 se desfașoara astazi, 16 mai, de la ora 22.00. Joi seara, Ester Peony va reprezenta Romania cu piesa „On a Sunday”. Show-ul de la Tel Aviv va fi transmis – in direct si in exclusivitate – pe TVR 1, TVR HD, TVR International si TVR+. Eurovision Song Contest,…

- Exceptia este Suedia, unde media de varsta pentru baietii care pleaca de acasa este de 18,4 ani, iar a fetelor, de 18,5 ani. In 2017, cea mai mare diferenta intre genuri se inregistra in Romania (25,6 ani pentru tinere fata de 30,5 ani pentru tineri), Bulgaria (27,5 fata de 31,7), Croatia (30 fata…

- Eurovision 2019 incepe marti, la Tel Aviv, iar Romania, care va participa pentru a 20-a oara la concurs, va fi reprezentata de Ester Peony in a doua semifinala, programata pentru joi. Sub sloganul „Dare to dream”, la editia cu numarul 64 a competitiei muzicale, alaturi de Romania, vor participa…

- In ultimii ani s-a inregistrat o crestere semnificativa a numarului de vehicule electrice si hibride in statele membre ale UE. In special numarul masinilor hibride cu un motor pe benzina si unul electric din 2017 (1,5 milioane) era de aproape sapte ori mai ridicat decat in 2013 (0,2 milioane).…

- Echipa naționala de fotbal a României se menține pe poziția 25, cu 1496 de puncte, în clasamentul FIFA-Coca Cola, dat publicitații joi. Tricolorii se situeaza înaintea unor naționale precum Serbia (locul 29), Turcia (39) sau Rusia (46).La vârful ierarhiei nu exista nicio…