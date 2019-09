"OK " este acum considerat un simbol de instigare la ură, fiind adoptat de alternativa dreaptă Gestul mâinii în semn de "OK" este acum considerat un simbol de instigare la ura, potrivit unui raport recent al Ligii Împotriva Defaimarii (ADL), scrie CNN.



ADL a adaugat acest simbol, împreuna cu alte câteva, joi, la baza de date care conține slogane și simboluri utilizate de extremiști. Gestul "OK" este cunoscut, în mod universal, pentru faptul ca reprezinta un semn de aprobare sau anunțarea faptului ca totul este în regula. Însa ADL susține ca, în timp ce nu toata lumea folosește gestul cu intenții negative,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procesul in care va fi judecat autorul atacurilor sangeroase comise in martie in doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, va fi amanat cu o luna pentru a nu se suprapune peste Ramadan, luna sfanta a musulmanilor, a anuntat joi un judecator din acest oras, transmite dpa potrivit Agerpres. La…

- Alternativa pentru Germania (AfD), care critica politica de primire a sute de mii de migranti a cancelarului Angela Merkel din ultimii ani, a obtinut 27,5% din voturi (9,7% in 2014) in landul sud-estic Saxonia, fiind in spatele conservatorilor (CDU, 32%), conform estimarilor.In landul Brandenburg,…

- Sprijinul electoratului german pentru Partidul Social-Democrat (SPD) a crescut cu doua puncte procentuale in ultima saptamana, ajungand la egalitate cu cel pentru formatiunea de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), releva un sondaj de opinie realizat de institutul Infratest dimap si…

- Australianul care a ucis in martie 51 de persoane si a ranit alte cateva zeci in doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, a trimis din detentie o scrisoare in care isi exprima opiniile politice si sociale, determinand-o pe sefa guvernului de la Wellington, Jacinda Ardern, sa critice permisivitatea…

- Australianul care a ucis in martie 51 de persoane si a ranit alte cateva zeci in doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, a trimis din detentie o scrisoare in care isi exprima opiniile politice si sociale, determinand-o pe sefa guvernului de la Wellington, Jacinda Ardern, sa critice permisivitatea…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a dat publicitatii rezultatele unui chestionar efectuat in randul operatorilor de calculator si al expertilor electorali care au indeplinit functia de presedinte al biroului electoral al sectiei de votare (BESV) sau loctiitor al acestuia la alegerile din 26…

- Scorpionul este una dintre cele mai importante zodii din horoscop. Se poate asemna unui inger care danseaza in intuneric. Scorpionul lumineaza noaptea si aduce lumii o noua percepție in situații de criza. Profunzimea percepției si capacitatea de a fi sincer este evidenta pentru toți cei cu care…

- Un erbicid controversat, folosit de jumatate dintre fermierii romani, a fost interzis in Austria. Expertii in sanatate atrag atentia ca Glifosatul ne otraveste legumele si fructele si ar putea cauza cancer. Agricultorii romani nici nu se gandesc sa renunte la produs, pentru ca nu gasesc inlocuitor.