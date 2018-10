OIV: Productia mondiala de vin s-a redresat in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Productia mondiala de vin s-a redresat in 2018, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, arata un raport publicat vineri de Organizatia Internationala a Viei si Vinului (OIV), transmite Reuters. Productia a crescut cu 12,4% in acest an, pana la 282 de milioane hectolitri -…

- Producatorul francez de automobile Renault va dubla productia la fabrica din Casablanca (Maroc) la 160.000 de masini anual, pana in 2022, a anuntat joi agentia de presa MAP, citata de Reuters.

- Plasticul si alte produse petrochimice vor sustine cererea mondiala de petrol pana in 2050, contracarand un consum mai mic de combustibili pentru transport, a anuntat vineri Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Reuters. In pofida eforturilor guvernelor de a reduce poluarea si emisiile…

- Volkswagen va incheia anul viitor productia celebrului sau model Beetle, care a aparut inclusiv in filmele Disney sub numele de Herbie, transmit BBC, Reuters si DPA. Grupul german va opri productia in iulie...

- Apple a prezentat miercuri iPhone-uri mai mari si ceasuri pentru monitorizarea sanatatii bazate pe design-ul modelelor actuale, confirmand asteptarile ca va face doar schimbari minore ale gamei de produse, transmite Reuters.Compania doreste ca utilizatorii sa treaca la dispozitive mai noi…

- Tesla va elimina unele optiuni de culori ale automobilelor sale electrice, pentru a simplifica productia, a anuntat marti directorul general Elon Musk, pe Twitter, transmite Reuters, conform news.ro.Tesla ofera in prezent sapte culori pentru vehiculele sale, care includ varianta de top Model…

- Presedintele american, Donald Trump, a scris, pe Twitter, ca Apple Inc. ar trebui sa-si mute productia din China in Statelor Unite, daca doreste sa evite noile taxe impuse importurilor de produse chinezesti, transmite Reuters.

- Producția viitoarelor modele iPhone ar putea fi intarziata, dupa ce un virus informatic a oprit producția la fabricile grupului taiwanez TSMC, scrie Reuters . Sistemele sale de producție au fost oprite vineri in urma infectarii cu un virus și mai multe fabrici au fost inchise. TSMC realizeaza procesoarele…