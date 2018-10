Oile au înlocuit traficul în inima oraşului Madrid Oile au inlocuit traficul obisnuit din Madrid, duminica, dupa ce ciobanii au manat sute de animale prin capitala Spaniei facand astfel uz de dreptul lor de a folosi vechile rute de transhumanta, relateaza Reuters.



Incepand din 1994, oierii mana anual animalele prin centrul orasului urmand un traseu ce strabatea odata tinutul rural, nedezvoltat, catre zonele de pasunat pe timp de iarna din sudul Spaniei.



Ciobanii achita o taxa simbolica in baza unui acord incheiat in anul 1418 cu consiliul local care a stabilit o taxa de 50 maravedis - monede medievale de cupru - pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul catalan a votat marti respingerea unei decizii a Curtii Supreme spaniole care i-a suspendat pe fostul lider catalan Carles Puigdemont si alti cinci politicieni pro-independenta din functiile lor, marcand o noua distantare fata de Madrid, relateaza Reuters. Legislativul catalan si-a exprimat…

- Politia daneza a inchis vineri temporar traficul pe doua poduri importante, principala statie feroviara din capitala Copenhaga si serviciile de feribot din Danemarca inspre Suedia si Germania, masuri care survin, potrivit unui ziar suedez, in cadrul unei operatiuni legate de un caz de rapire, relateaza…

- De mai bine de o saptamana, Regina Letizia a Spaniei tine prima pagina a ziarelor din tara ei si nu numai, reusind cu fiecare aparitie sa atraga toate privirile celor din jur. Daca saptamana trecuta a fost surprinsa atat machiata, cat si nemachiata in public, acum Regina Letizia a Spaniei s-a intalnit…

- Carmen Monton, ministrul Sanatații din Spania, a demisionat marti, dupa ce presa a dezvaluit nereguli in modul in care a obtinut un titlu de master, informeaza Reuters, a anunțat Agerpres. Ea este a doua membra a guvernului condus de premierul Pedro Sanchez care demisioneaza in mai putin de patru luni.…

- Premierul provinciei spaniole Catalonia a cerut guvernului de la Madrid sa accepte un referendum privind secesiunea si totodata a respins ideea unui vot care sa poata asigura doar o autonomie sporita, relateaza Reuters. In cadrul unei conferinte, Torra a prezentat marti seara pasii catre independenta.…

- Seful executivului regional catalan a propus marti ca nava umanitara Aquarius si cei 141 de migranti de la bordul ei sa acosteze in regiunea sa (nord-estul Spaniei), in timp ce guvernul de la Madrid s-a aratat reticent fata de gazduirea, din nou, a navei pe tarmurile spaniole, relateaza AFP, preluata…

- Un suspect a fost arestat in urma incidentului armat in care cel putin patru persoane au fost ucise vineri la Fredericton, capitala provinciei New Brunswick din estul Canadei, a anuntat politia locala, citata de AFP si Reuters. Printre cele patru victime se afla si doi politisti, a precizat sursa…

- Presedintele ecuadorian Lenin Moreno a declarat vineri, la Madrid, ca Julian Assange, fondatorul site-ului WikiLeaks, va trebui in cele din urma sa paraseasca ambasada Ecuadorului din Londra unde australianul in varsta de 46 de ani se afla din iunie 2012, relateaza Reuters, preluata de agerpres.…