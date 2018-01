Oil Terminal, declaratii de avere Daniela Moldoveanu are trei terenuri, o casa, doua masini si mai multe credite (documente)

Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Serviciului Resurse Umane din cadrul companiei Oil Terminal SA, Liliana Mihailov, detine, potrivit declaratiei de avere completate in luna iunie 2017, jumatate dintr un teren agricol de 11 hectare, pe care l a mostenit in anul 2017. La acesta se adauga frac12; dintr un apartament de 44,48 mp, cumparat…

- In ceea ce priveste veniturile salariale, Adrian Manea, sef Compartiment Contorizare din cadrul Oil Terminal, a consemnat suma de 31.350 de lei obtinuta in aceasta calitate si suma de 12.000 de lei de la SC Marca Telecom SRL, ca inginer electronist. Asta in timp ce sotia sa, angajata a DGASPC, a castigat…

- Eugen Ivan, sef Serviciu Prevenire Incendii si Protectie Civila, detine, potrivit declaratiei de avere, un teren intravilan si o casa de vacanta in localitatea Tuzla, dobandit in 1997, un apartament in municipiul Constanta, achizitionat in 1995, si un autoturism Logan, an de fabricatie 2006. In anul…

- Florin Fanel Enache, sef Sectie Platforma Port din cadrul Oil Terminal, a consemnat in declaratia de avere completata la data de 17 mai 2016 ca detine, impreuna cu sotia, doua terenuri intravilane in Constanta, in suprafata totala de aproximativ 650 de metri patrati. Florin Fanel Enache mai detine,…

- Sener Iuseim, sef Serviciu Evidenta la Oil Terminal SA, si a depus declaratia de avere si pe cea de interese aferente anului 2016 pe 19 iunie 2017, iar la rubrica "bunuri imobile terenurildquo;, a mentionat un teren agricol de patru hectare, in comuna Amzacea, dobandit in 2002, prin succesiune cumparare,…

- Emilia Mihaela Ignat este sef Birou Juridic Litigii in cadrul societatii Oil Terminal SA. Potrivit declaratiei de avere aferente anului 2016, Emilia Mihaela Ignat detine o casa de locuit in Agigea, judetul Constanta, mostenita in anul 2016, cu o suprafata de 95 m2. Ea mai detine un apartament in Constanta,…

- In anul 2017 Ministerul Turismului a retras 107 licente ale agentiilor de turism pentru nereguli descoperite cu prilejul controalelor. Lista integrala poate fi accesata in sectiunea Documente a cotidianului nostru, asa cum este prezentata pe pagina de internet a Ministerului Turismului sectiunea Autorizare…

- Adrian Gavrilov, seful Serviciului Exploatare Portuara, detine, potrivit declaratiei de avere completate in luna iunie 2017, un sfert dintr un teren intravilan de 350 mp si un sfert dintr o casa de locuit de 60 mp, situate in Constanta. La acestea se adauga o jumatate dintr un apartament de 76 mp, situat…

- Mariana Girbaci, sef Birou Audit Intern in cadrul Oil Terminal SA, detine, conform declaratiei de avere completate in luna aprilie 2016, un apartament de 38 mp in Constanta, achizitionat in anul 2013.La categoria plasamente, Mariana Girbaci a mentionat 4.000 de actiuni detinute la SIF Transilvania SA…

- Laura Dragan, sef Serviciu Mentenanta la Oil Terminal SA, si a depus declaratia de avere si pe cea de interese aferente anului 2016 pe 30 mai 2017.In declaratia de avere, singura mentiune, in afara de venit, este la rubrica "bunuri mobileldquo;, unde Laura Dragan a declarat un autoturism Hyundai i20…

- Monica Silvia Ciocoiu este sef Birou Medicina Muncii in cadrul societatii Oil Terminal SA. Potrivit declaratiei de avere pentru anul fiscal 2016, Monica Silvia Ciocoiu detine un apartament in Constanta, dobandit prin contract de vanzare cumparare in anul 2000, cota parte 1 2, cu o suprafata de 83,87…

- La data de 30 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Arme explozivi si substante periculoase al IPJ Constanta au actionat in baza planului national Foc de Artificii 2017, depistand, pe raza localitatii General Scarisoreanu, o femeie si un barbat care ofereau spre comercializare aproximativ…

- Marius Catrinoiu, sef Birou Investitii in cadrul Oil Terminal SA, detine, potrivit declaratiei de avere completate in luna mai 2016, un teren agricol de 1,18 ha in Giroc, judetul Timis, cumparat impreuna cu sotia, Doina Catrinoiu, in anul 2006. Cei doi soti detin o casa de 191 mp, cumparata in 2002,…

- Mihai Catargiu, seful Serviciului Managementul Calitatii din cadrul companiei Oil Terminal SA, detine, potrivit declaratiei de avere completate in luna mai 2017, un apartament de 58 mp, situat in Constanta.In garaj, acesta are trei automobile: Rover 75, fabricat in anul 2000, VW Vento, fabricat in anul…

- Marius Bogdan Acsan, sef serviciu administrativ in cadrul Oil Terminal, a consemnat in declaratia de avere completata la data de 17 mai 2016 ca detine un teren intravilan in Ovidiu, in suprafata de 280 de metri patrati, conduce un automobil marca Renault, fabricat in 2007, are datorii catre Banca Transilvania,…

- Seful Departamentului Logistica din cadrul Oil Terminal are o activitate laborioasa si in afara locului de munca principal. Potrivit celei mai recente declaratii de avere, Armando Traian Andresoiu, seful Departamentului Logistica din cadrul Oil Terminal, detine un teren agricol in Agigea Lazu , un apartament,…

- Georgeta Androne si a depus declaratia de avere si pe cea de interese la numirea in functia de sef Serviciu Securitatea Muncii si Situatii de Urgenta in cadrul SC Oil Terminal SA Constanta pe 9 august 2017. In declaratia de avere, la rubrica "bunuri imobile terenurildquo;, sunt mentionate trei terenuri…

- Elena Petrescu este expert achizitii in cadrul societatii Oil Terminal SA. Potrivit declaratiei de avere pe anul fiscal 2016, Elena Petrescu detine un apartament in Constanta, dobandit prin contract de vanzare cumparare in anul 1985, cota parte 50 , cu o suprafata de 61 m2. Nu detine autoturisme, bunuri…

- Piața imobiliara de la noi este in ascensiune. In zece luni ale anului, tranzacțiile de cumparare-vanzare a bunurilor imobile au crescut cu 6 la suta, fața de aceeași perioada din 2016, arata datele Agentiei Servicii Publice.

- Ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie nr. 78 25.07.2017, incepand cu data de 1 august 2017, conducerea executiva a societatii Oil Terminal SA este formata din: director general Viorel Sorin Ciutureanu, director economic Adriana Frangu, director dezvoltare Marieta Elisabeta Stasi, director…

- În urma cu puțin timp, pe Bulevardul Aurel Vlaicu din Constanța a avut loc un accident rutier. În evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme și un autobuz care circula pe linia 101. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala…

- Emil Rohat, director tehnic in cadrul Oil Terminal, a consemnat in declaratia de avere completata la data de 25 mai 2016 ca detine, din anul 2001, o jumatate dintr un teren intravilan in localitatea Agigea, de 500 de metri patrati, o casa, din 2006, in Agigea, o casa, din 2009, in Brasov si un apartament,…

- Ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie nr. 78 25.07.2017, incepand cu data de 1 august 2017, conducerea executiva a societatii Oil Terminal SA este formata din: director general Viorel Sorin Ciutureanu, director economic Adriana Frangu, director dezvoltare Marieta Elisabeta Stasi, director…

- Basarab Panduru il avertizeaza pe Olimpiu Moruțan, cel mai proaspat jucator transferat de FCSB, in legatura cu modul in care va evolua salariul sau la noua echipa. Moruțan a semnat un contract pe 5 ani, iar salariul fotbalistului va fi de 10.000 de euro pe luna, adica 120.000 de euro pe an. Remunerația…

- Ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie nr. 78 25.07.2017, incepand cu data de 1 august 2017, conducerea executiva a societatii Oil Terminal SA este formata din: director general, Viorel Sorin Ciutureanu director economic, Adriana Frangu director dezvoltare, Marieta Elisabeta Stasi director…

- In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AGOA , cu votul actionarilor din data de 19.06.2017, ca urmare a incetarii mandatului, s a hotarat revocarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Oil Terminal SA, numiti prin hotararea Adunarilor Generale Ordinare…

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 10.30 in municipiul Constanta in zona Victoria la intersectia bulevardului Tomis cu strada Poporului. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate in accident, un Opel Corsa si un Volkswagen Passat. Nimeni nu a fost ranit in accident dar…

- Primaria a republicat proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018. Proiectul a avut la baza urmatoarele modificari: reducerea impozitului datorat pentru mijloacele de transport hibride de la 75 la 95 si actualizarea cotei de impozitare in cazul cladirilor…

- In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor AGOA , cu votul actionarilor din data de 19.06.2017, urmare a incetarii mandatului, s a hotarat revocarea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Oil Terminal SA, numiti prin hotararea Adunarilor Generale Ordinare…

- In cadrul sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 17 iulie 2017, administratorii societatii Oil Terminal l au ales in calitate de presedinte al CA ului pe Cristian Florin Gheorghe. Aceeasi decizie a fost luata si in sedinta din data de 5 decembrie 2017, cand a fost stabilita si…

- Pe baza anunturilor fictive publicate pe site-ul eBay, erau oferite spre vanzare autoturisme la preturi foarte avantajoase. Un bacauan a fost complice la fraudele informatice. In vara, pe rolul Tribunalului Valcea, s-a inregistrat un acord de recunoastere a vinovatiei incheiat de procurorii DIICOT cu…

- Fetele Skirt Bike au organizat, astazi, cea de-a treia editie a targului Odies but Goldies la Constanta. Tinerele pasionate de moda au improvizat un adevarat Garage Sale and Exchange, unde au pus la vanzare haine dragi lor, decoratiuni hand made si obiecte pretioase. Pe langa dezvoltarea unei comunitati…

- Rasa de oi Prolific iși merita numele: fata mulți miei și, practic, ajuta la creșterea cantitații de carne, dar mai da și mult lapte. Un miracol genetic care ar putea crește considerabil turmele Romaniei, realizat in 30 de ani de cercetari. Exista un loc in Romania unde oaia are statuie. Un loc pastorit…

- Suspendarea activitații pana la remedierea deficiențelor și amenda de 15.000 de lei, sunt sancțiunile primite de proprietarul unei patiserii din Constanța in care inspectorii de la Protecția Consumatorilor au gasit, pe langa omniprezenții carcalaci, o mulțime de nereguli.

- Pentru anul ce urmeaza, SEO se face in cu totul alt mod decat stiai pana acum. Stim cu totii ca atunci cand vorbim despre SEO ne referim in principal la pozitionarea site-ului tau cat mai sus in rezultatul motoarelor de cautare. Insa Cosmin Daraban iti propune o abordare cu totul diferita in ceea ce…

- PSD si a completat echipa din Consiliul Local Municipal cu Liviu Merdinian, de profesie medic. Merdinian este si presedintele Uniunii Armenilor din Constanta si pana in urma cu cateva luni a fost manager la Spitalul Municipal Medgidia.Potrivit ultimelor declaratii de avere si de interese, Merdinian…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud a fost aproape de o mare performanta in aceasta seara, calificarea in grupele Cupei EHF in dauna puternicei formatii germane SC Magdeburg. Invinsa in prima mansa a turului trei preliminar in Germania la doua goluri diferenta, 27 25, HC Dobrogea Sud a fost…

- Compania Volvo Cars a semnat cu gigantul din domeniul transporturilor de pasageri – Uber – un acord privind furnizarea a aproximativ 24.000 de masini, care in urma testelor s-au aratat a fi compatibile cu sisteme de pilotare automata.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN56A Drobeta Turnu Severin Calafat, in zona localitatii Rogova, judetul Mehedinti, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate 2 autovehicule. Cauza producerii a fost intrarea…

- Un groaznic accident de circulatie a avut loc, acum cateva minute chiar pe strada Mircea cel Batran din municipiul Constanta, in fata sediului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Pe fondul neacordarii de prioritate trei autoturisme s au ciocnit foarte puternic in urma impactului au rezultat…

- Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite grav, duminica, în urma impactului frontal dintre un autoturism si un microbuz de marfa, între localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu, din judetul Constanta

- Desi presedintele Romaniei a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind achiziționarea Vilei Florica de catre Ministerul Culturii și Identitații Naționale, acest lucru nu va impiedica aceasta tranzactie. Surse din Ministerul Culturii ne-au declarat ca: “Actiunea…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN 3 intre municipiul Constanta si localitatea Valu lui Traian. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autovehicule. Traficul in zona a fost ingreunat din cauza accidentului pe ambele sensuri, avand in vedere ca o masina a ramas…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta, la intersectia bulevardelor Tomis cu Alexandru Lapusneanu in zona Dacia. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme, un Opel si un Volkswagen. O persoana din Opel a fost ranita si a ajuns la spital.…

- Un elev din Constanta a obtinut punctajul maxim la bacalaureatul american, cu toate ca subiectele de examen nu se regasesc in materia studiata de elevi in tara noastra. Este in clasa a XII la Liceul de Informatica, iar aceasta performanta il va ajuta foarte mult pe viitor, cand doreste sa se inscrie…

- Un elev din clasa a XII-a de la Liceul Teoretic International de Informatica din Constanta obtinut punctaje maxime la matematica si fizica, materii la Scholastic Assessment Test (SAT), echivalentul american al examenului de bacalaureat, informeaza...

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Brasov, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, au anihilat un grup infractional organizat, banuit de falsificare de documente oficiale si inselaciune. Cei sase membri…

- Amenzi uriașe au votat senatorii, pentru proprietarii pe al caror terenuri crește ambrozia și care nu fac nimic pentru a opri raspandirea ei. In prima faza, aceștia vor primi un avertisment, iar daca nu se conformeaza vor primi o amenda contraventionala cuprinsa intre 750 de lei si 5.000 de lei, pentru…

- Senatul a adoptat o lege prin care toți proprietarii de terenuri vor fi obligați sa inlature ambrozia cel puțin o data pe an, in caz contrar risca amenzi usturatoare. Potrivit legii, cei care dețin terenuri trebuie sa distruga cel pu...

- – 80 de vehicule au fost oprite de la inmatriculare pentru ca nu aveau documente Acest lucru s-a intamplat in noua luni de activitate a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Bacau cand au fost consemnate tot atatea situații in care deținatorii…