- Capitalizarea companiilor de pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat anul trecut un recul de 13% fata de 2017, pana la 142,98 miliarde de lei, scrie Agerpres. Toată scăderea a fost consemnată în decembrie, după ce Guvernul a anunţat noile…

- Cele mai mari scaderi erau consemnate la Banca Transilvania (-19,91- ), BRD-GSG (-16,62-) si TMK Artrom (-15-). Cresteri consemnau titlurile Amonil (plus 3,85-) si Electromagnetica (plus 2,05-. Valoarea cea mai mare a tranzactiilor a fost inregistrata in cazul actiunilor Banca Transilvania, de 169,8…

- La jumatatea zilei indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a scazut cu 8,6%, la 7.695 de puncte, piata de capital pierzand in cateva ore tot ce a acumulat de-a lungul acestui an, pe fondul masurilor fiscale anuntate de Guvern.

- ACUE face referire la discursul de duminica seara al liderului PSD, Liviu Dragnea. Acesta a acuzat companiile energetice ca isi ascund profiturile, pentru a plati taxe cat mai mici in Romania. Dragnea a atins problema cresterii taxarii, si, potrivit unor informatii care circula in mediul politic, se…

- "Complexul Energetic Oltenia este afectat foarte mult de cresterea costului cu certificatelor de emisii. Investitiile pe care le-am facut anul acesta sunt de 810 milioane de lei, dupa cele de anul trecut, de 670 de milioane de lei, insa pentru anul care vine deja ne gandim sa vedem de unde vom avea…

- Profitul Oltchim in primele noua luni ale anului 2018 fata de perioada similara a anului 2017, a crescut cu 110,4%, de la 39,906 milioane lei, la 83,958 milioane lei (echivalent 18 milioane euro), potrivit rezultatelor financiare ale companiei remise marti Bursei de Valori Bucuresti, informeaza AGERPRES…

- O investitie lunara de 100 de lei in indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti in ultimii 20 de ani ar fi adus unui investitor in prezent 150.000 de lei in cont, a afirmat directorul general al Bursei de Va...

- Din cauza ca are nevoie disperata de fonduri cu care sa acopere deficitul bugetar in crestere, statul roman cere din ce in ce mai multi bani de la companiile energetice la care este actionar majoritar. E o modalitate rapida, dar riscanta de a strange bani, in conditiile in care ar putea dezechilibra…