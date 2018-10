Stiri pe aceeasi tema

- Teheranul a acuzat sambata 'un regim strain' sustinut de SUA ca este responsabil de atentatul soldat cu cel putin opt morti la Ahvaz, in sud-vestul Iranului, transmit AFP si Reuters. 'Teroristi recrutati, antrenati si platiti de un regim strain au atacat Ahvaz (...) Iranul considera ca sponsorii…

- Ministrul de Externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a declarat marți prin intermediul unui mesaj postat pe Twitter ca discuțiile diplomatice dintre Iran, Turcia și Rusia au prevenit cu succes un razboi in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, relateaza Reuters preluata de news.ro „Discuțiile…

- Ministrul canadian de Externe, Chrystia Freeland, se va intalni marti in Washington cu reprezentantul Statelor Unite pentru comert, Robert Lightzhizer, pentru a discuta despre noile prevederi ale Acordului Nord-American de Comert Liber (NAFTA), relateaza Reuters.

- Canada si Germania ar trebui sa isi uneasca fortele ca parte a unei "aliante multilaterale" pentru a contracara forte disruptive precum presedintele american Donald Trump, Rusia si Arabia Saudita, a declarat luni ministrul german de externe, Heiko Maas, potrivit dpa, scrie Agerpres. Maas, membru…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut o intrevedere astazi, 24 august 2018, cu ministrul afacerilor externe, cooperarii și Comunitații Africii de Est din Rwanda, Louise Mushikiwabo, aflata in vizita de lucru in Romania.

- Africa de Sud ii reproseaza aprig lui Donald Trump ca alimenteaza tensiuni rasiale in tara, in urma unui tweet prin care locatarul Casei Albe si-a exprimat ingrijorarea fata de ”exproprieri” si ”crime de mare amploare” care vizeaza, in opinia sa, fermieri albi sud-africani, relateaza AFP. Comentariul…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri dimineata, ca informatiile furnizate autoritatilor romane arata ca nu exista romani afectati in urma incendiilor violente din Grecia, soldate cu cel putin 74 de morti si 187 de...

- "Fiti prudent!", i-a raspuns luni pe Twitter presedintelui american ministrul iranian al afacerilor externe Mohammad Javad Zarif, la cateva ore dupa un avertisment de o rara virulenta a lui Donald Trump la adresa Iranului, relateaza AFP. Folosind majuscule ca si Donald Trump cu o zi inainte, Zarif a…