Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile siriene au refuzat accesul pe teritoriul sau al noii echipe internationale de ancheta create pentru a-i identifica pe responsabilii atacurilor cu munitii interzise, a declarat miercuri directorul general al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), Fernando Arias, transmite…

- Presedintele american, Donald Trump, a cerut duminica Siriei si aliatului acesteia, Rusia, sa inceteze "bombardamentul infernal" asupra ultimului bastion jihadist din Idlib, provincie din nord-vestul Siriei, relateaza AFP potrivit Agerpres. "Aud vorbindu-se ca Rusia, Siria si intr-o masura…

- Turcia a echipat mai multe grupari de rebeli din Siria, pentru le ajuta sa faca fata ofensivei guvernamentale sprijinite de Rusia, au declarat sambata agentiei Reuters oficiali de rang inalt din opozitie si surse din randul rebelilor. Rusia sustine ofensiva aeriana si terestra a armatei siriene pentru…

- Statele membre ale Uniunii Europene au decis, vineri, prelungirea cu un an a sanctiunilor impuse Siriei, anunta Consiliul UE, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro potrivit mediafax. "Uniunea Europeana a decis mentinerea masurilor restrictive asupra regimului sirian si a celor care il sustin,…

- 'Masurile restrictive includ interdictia de a calatori in UE si inghetarea bunurilor. In plus, le este interzis persoanelor si entitatilor din UE sa puna la dispozitie fonduri persoanelor si entitatilor inscrise pe lista', precizeaza comunicatul.Obiectivul acestui regim de sanctiuni este…

- Rusia a transmis partenerilor sai din Consiliul de Securitate un proiect de rezolutie care denunta ''politizarea continua'' a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) care a creat o echipa de anchetatori privind Siria, au afirmat surse diplomatice rusesti, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește…

- Raidurile aeriene din nord-vestul Siriei, in special asupra scolilor si spitalelor, constituie o 'incalcare inacceptabila a dreptului international', a declarat miercuri sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, citata de AFP. In decurs de o saptamana, potrivit ONU, peste 150.000 au fugit…

- Potrivit organizatiei, printre victime se afla si patru femei. Cele 12 persoane au murit in urma unor atacuri aeriene in mai multe orase si sate din provinciile Idlib si Hama. Potrivit aceleiasi surse, atacurile reprezinta o incalcare a unui armistitiu incheiat acum opt luni. „Atacurile au crescut…