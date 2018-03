Stiri pe aceeasi tema

- Numarul victimelor este printre cele mai mari inregistrate in capitala siriana in ultimele luni, in urma tirurilor zilnice de obuze si rachete ale rebelilor, ca represalii la atacurile regimului de la Damasc asupra fiefului lor din Ghouta de Est. Armata siriana, sprijinita de unele militii si de…

- Cel putin 76 de persoane si-au pierdut viata in urma bombardamentelor si atacurilor aeriene efectuate, vineri, de fortele guvernamentale siriene si cele ruse, in Ghuta de Est, o enclava controlata de insurgenti in apropiere de Damasc, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).

- Armata siriana a reusit sa patrunda miercuri seara intr-un oras cheie din enclava asediata Ghouta de Est, supusa la intense bombardamente, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. "Fortele regimului au atacat Hammuriyeh si au reusit sa preia controlul partial" asupra…

- Miercuri noapte, cel putin 60 de persoane au suferit dificultati respiratorii in localitatile Saqba si Hammouriye dupa loviturile aeriene, a declarat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Potrivit ONG-ului, raidurile au fost efectuate de aviatia regimului si a Rusiei, un…

- Zeci de cazuri de sufocare au fost anuntate dupa raidurile aeriene ale regimului sirian si aliatului sau rus asupra fiefului rebelilor Ghouta de Est, a anuntat joi un ONG, personalul medical evocand un posibil atac chimic, informeaza AFP. Miercuri noapte, cel putin 60 de persoane au suferit…

- Cel putin 800 de civili, intre care 177 de copii, au fost ucisi in bombardamentele asupra enclavei rebele din provincia siriana Ghouta de Est, de la debutul ofensivei declansate de regimul de la Damasc, pe 18 februarie, a informat marti Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Consiliul…

- Fortele guvernamentale siriene au preluat sambata controlul asupra aproximativ 10% din enclava rebela Ghouta, de langa Damasc, potrivit organizatiei neguvernamentale Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza AFP preluat de agerpres. Bombardamentele asupra altor zone din…

- Statele Unite au cerut Consiliului de Securitate al ONU sa deschida o noua ancheta asupra folosirii armelor chimice in Siria, dupa rapoarte prezentand atacuri cu clor gazos in regiunea Ghouta Orientala, a anuntat joi AFP. Diplomati de la Natiunile Unite s-au intalnit joi pentru a discuta despre acest…

- Dupa 11 zile de bombardamente soldate cu sute de morti, in ciuda planului Rusiei privind un armistitiu zilnic de cinci ore, trupele regimului de la Damasc incearca sa castige teren in zona de suburbii si ferme pe care inca o mai controleaza rebelii, in apropierea capitalei.Armistitiul de…

- "Rusia trebuie sa admita ca nu este capabila sa puna capat conflictului sirian sau ca nu doreste" (sa puna capat), a declarat generalul Votel in fata unei comisii din Congres. "Cred ca rolul lor este extrem de destabilizator in acest stadiu", a adaugat seful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). "Moscova…

- Opozitia siriana spune ca armistitiul de cinci ore decretat de Rusia in regiunea Goutha de Est, enclava controlata de rebeli in apropiere de Damasc, este ''o lovitura'' impotriva rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU. "Acest asa-numit armistitiu umanitar este o lovitura impotriva…

- ONU a facut din nou apel pentru un armistitiu in Ghouta de Est, regiune controlata de rebeli, dupa ce au fost raportate noi cazuri de decese din cauza raidurilor aeriene, scrie BBC. Conform informatiilor de luni dimineata, au avut loc noi bombardamente in regiune in Douma, in orasul principal Ghouta…

- Moscova si-a exprimat luni preocuparea in legatura cu amenintarile formulate de mai multe tari occidentale, inclusiv SUA, privind posibila utilizare a fortei impotriva Damascului, avertizand ca aceasta contravine Rezolutiei nr. 2401 a Consiliului de Securitate al ONU, conform unei declaratii facute…

- Cel putin 25 civili, intre care sapte copii, au fost ucisi in atacuri aeriene care au vizat ultima reduta a gruparii Statul Islamic (SI) in estul Siriei, a anuntat luni Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a mai transmis de asemenea ca 10 civili au murit in noi raiduri aeriene si…

- Turcia a salutat duminica apelul Consiliului de Securitate al ONU pentru un armistitiu umanitar in Siria, subliniind insa ca operatiunile sale militare impotriva gruparilor pe care le califica drept teroriste vor continua, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. 'Salutam rezolutia adoptata de Consiliul…

- Cele doua factiuni rebele importante din Ghouta de Est au salutat sambata rezolutia Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului pentru 30 de zile pe intreg teritoriul Siriei, pentru a permite trimiterea ajutorului umanitar si evacuarile medicale, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.…

- Peste 90 de oameni au fost ucisi, duminica, in orasul sirian Ghouta, in urma unui atac ce pare a fi fost executat de fortele loiale presedintelui Bashar al-Assad. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului sustine ca printre victime sunt si 20 de copii, informeaza Euronews.

- Bombardamentele intensive ale regimului lui Bashar al-Assad asupra fiefului rebel Ghouta de Est, din ultimele sapte zile, au generat un carnagiu pe care comunitatea internationala nu a reusit sa-l opreasca. Peste 500 de civili, inclusiv peste 120 de copii, au fost uciși relateaza AFP, citat de News.ro…

- Raidurile regimului sirian au ucis in sapte zile peste 500 de civili, intre care 123 de copii, in regiunea Ghouta de Est, fief al rebelilor in apropiere de Damasc bombardat fara oprire de la 18 februarie, a transmis sambata organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).

- Rusia va lua in considerare un armistitiu de 30 de zile in Siria numai daca nu va fi valabil si pentru ISIS, Frontul Nusra si alte grupari care bombardeaza zonele rezidentiale din Damasc, afirma ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, citat de Reuters. Comentariile au fost facute de Lavrov in cadrul…

- Treisprezece civili au fost ucisi joi in noi bombardamente ale regimului Bashar al-Assad asupra enclavei insurgentilor Ghouta de Est de langa Damasc, a anuntat joi organizatia nonguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra.

- Cel putin 24 de civili, dintre care trei copii, au murit, miercuri, intr-un nou bombardament al regimului sirian in regiunea Ghouta de Est, o enclava rebela langa Damasc, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), relateaza AFP.

- Cel putin 106 civili au fost ucisi, marti, in bombardamentele efectuate de regimul sirian asupra provinciei Ghouta de Est, o enclava rebela asediata, situata la est de Damasc, a informat organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citata de AFP.

- Atacurile intense desfasurate de catre fortele guvernului sirian si aliatii sai au provocat moartea a cel putin 94 de persoane in regiunea Ghouta de Est in decurs de 24 de ore, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, relateaza site-ul agentiei…

- Cel putin 44 de civili, intre care patru copii si o femeie, au fost ucisi, luni, in urma unor bombardamente efectuate de regimul sirian asupra enclavei rebele din provincia Ghouta de Est, in apropiere de capitala Damasc, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite

- Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu sediul in Marea Britanie, a informat ca bombardamentul asupra Ghoutei de Est s-a intensificat duminica seara, fiind ranite 325 de persoane. Ghouta de Est, cel mai mare bastion al rebelilor de langa capitala Damasc, gazduieste aproape…

- Cel putin 71 de persoane au fost ucise, in ultimrlr 24 de ore, de raidurile aeriene ale guvernului sirian intr-o enclava a rebelilor din Damasc in ultimele 24 de ore, conform unui grup de monitorizare, scrie The Independent, citat de News.ro . Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu…

- Cel putin 18 civili, printre care o femeie, au fost ucisi luni in bombardamentele aviatiei regimului sirian in Ghouta de Est, enclava aflata sub controlul rebelilor, la est de Damasc, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Atacurile intervin la o zi dupa o intarire…

- Armata siriana si-a intarit duminica prezenta langa Ghouta de Est, pregatindu-se sa lanseze un asalt major asupra acestei enclave a insurgentilor situate langa Damasc, potrivit organizatiei Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra, informeaza AFP. "Intaririle…

- SUA acuza Rusia ca acopera atacurile chimice din Siria. Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a acuzat Moscova ca il protejeaza pe președintele sirian Bashar Assad de responsabilitatea mai multor atacuri chimice lansate asupra civililor in mai multe regiuni din Siria. Haley a declarat in Consiliul de…

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului in aceste…

- Cel putin 23 de civili, printre care patru copii, au fost ucisi luni in Siria in lovituri aeriene intreprinse de fortele regimului impotriva mai multor localitati din regiunea Ghouta de Est, controlata de rebeli, a comunicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Cele…

- Cinci civili sirieni care manifestau simptome de asfixie au fost spitalizati, duminica, dupa bombardamente ale fortelor guvernamentale la Saraqeb, in provincia Idlib, anunta Agerpres. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, a relatat ca dupa ce elicoptere…

- Cinci civili sirieni care manifestau simptome de asfixie au fost spitalizati duminica, dupa bombardamente ale fortelor guvernamentale la Saraqeb, în provincia Idlib, informeaza AFP. Organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a relatat ca dupa ce elicoptere…

- Cel putin 11 civili au murit, vineri, in urma unor bombardamente efectuate de fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebelii din Ghouta de Est, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ula agentiei de presa Reuters.

- "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea de arme chimice", a spus o sursa din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc, citata de agentia oficiala de presa SANA.Luni, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a acuzat fortele proregim de un nou atac…

- Fortele de securitate turce de la granita cu Siria au primit ordin de a se pregati pentru o posibila interventie in regiunea siriana Afrin, aflata sub control kurd, a indicat joi agentia turca de presa Anadolu, citata de Reuters. Desfasurarea de militari turci de-a lungul granitei cu Siria…

- Comunicatul sirian nu ofera amanunte in ceea ce priveste tinta acestor bombardamente israeliene care au avut loc in trei reprize in noaptea de luni spre marti.De la declansarea, in 2011, a conflictului din Siria, Israelul a intreprins mai multe raiduri impotriva armatei siriene si aliatului…

- Rusia susține ca apelul american pentru dezbaterea la ONU a protestelor din Iran este „daunator și contraproductiv” scrie paginaderusia.ro. „Nu vedem vreun rol pentru Consiliul de Securitate ONU în aceasta chestiune”, a spus joi ministrul adjunct de externe…

- Cel putin 20 de civili au fost ucisi si zeci raniti joi dimineata când presupuse avioane rusesti au lansat bombe asupra a doua cladiri de locuinte într-o enclava controlata de rebeli, la est de capitala siriana Damasc, au anuntat localnici si o organizatie neguvernamentala, relateaza…

- 23 de civili, printre care femei si copii, au murit in urma unor raiduri comise in apropiere de capitala Siriei, Damasc. Informatia a fost confirmata de organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, în regiunea siriana Ghouta de Est, situata în apropierea Damascului, în urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).

- Treisprezece civili grav bolnavi au putut parasi joi noaptea regiunea Ghouta de Est din Siria, controlata de rebeli si asediata de fortele regimului, marcand finalul unei operatiunii de evacuare din aceasta enclava afectata de o criza umanitara acuta, relateaza AFP. 'Treisprezece civili,…

- Armata siriana inainta joi catre provincia Idlib (nord-vest), aceasta fiind ultima zona care a scapat total de sub controlul trupelor regimului in tara cuprinsa de razboi, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP.Aceasta inaintare ar putea fi indiciul unei…