“Ohana” – cel mai recent single lansat de Ciprenko (producer-artist), in colaborare cu T.Y.A.????

- directia 5 sarbatoreste dragostea cu „Romantic story”, o piesa sensibila cu un videoclip de poveste. Piesa este compusa de catre Marian Ionescu, Adi Sina si Alina Serban, iar videoclipul este realizat de THN. Noul single poate fi ascultat pe urmatorul album al trupei, „Muzica, flori si poezie”, alaturi…

- What’s UP a fost surprins de cei dragi cu o super petrecere, foarte multe mesaje si urari. Dupa ce a cucerit topurile cu hiturile „Bine”, „Taxi” si „La tine”, What’s UP colaboreaza cu JO si lanseaza prima sa piesa din acest an. Aseara, artistul a prezentat „CuBANii”, o piesa manifest despre puterea…

- De fericire sau nu, „Plangi, fata… daca-ti vine” este mesajul pe care Lavinia Pirva il lanseaza acum in luna iubirii, featuring Mihai Chitu. Fiecare dintre noi a trecut la un moment dat prin situatii in care si-a tinut lacrimile pentru a parea puternic. Lavinia si Mihai Chitu vin cu un imn al tuturor…

- “Sale el sol” si “Vin” sunt doar cateva dintre hiturile care l-au facut cunoscut pe Sonny Flame, iar astazi solistul revine cu un nou single “Da-Le”. Piesa este compusa de Marcel Prodan impreuna cu Sonny Flame si face parte dintr-o serie de single-uri pe care artistul le va lansa anul acesta. “Am lucrat…

- Dupa ce a fost declarat cel mai difuzat producator in Bulgaria, artistul, compozitorul și producatorul Monoir lanseaza alaturi de Brianna single-ul „Shadows”. Piesa "Shadows" este compusa de Monoir alaturi de Diana Rubinescu, Marius Moga și Florian Rus (DeMoga Music). Inconfundabila voce ii aparține…

- Piesa „Bohemian Rhapsody” a devenit cel mai difuzat single din secolul XX pe platformele de streaming, in condițiile in care producatorii cantecului s-au temut ca nu va avea nicio șansa deoarece piesa are o durata de șapte minute, include fragmente de opera și versuri despre Galileo și Scaramouche.…