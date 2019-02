Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner iubește ca o adolescenta și se simte a fel! Vedeta a venit in platoul emisiunii „Prietenii de la 11” insoțita de iubitul sau, de care nu s-a dezlipit nicio secunda, de cand a intrat și pana la ieșirea din platou. Rona se declara foarte norocoasa ca iubește din nou și are planuri marețe…

- Comedia ”Oh, Ramona!” a adunat jurnalistii si vedetele in costumatii lejere pentru o proiectie in avanpremiera: ”E acum o poveste mai echilibrata, spusa si de o fata”, a spus regizorul Cristina Jacob despre filmul sau.

- Criticul de film Irina Margareta Nistor (61 de ani) a facut dezvaluiri inedite despre marea sa dragoste, o relatie clandestina, marturisind ca „a trait o poveste de iubire mai frumoasa ca in «Casablanca»“.

- La o prima privire aruncata peste cifrele Registrului Comerțului, am putea spune ca nu prea se mai fac afaceri in Romania. In primele 11 luni ale lui 2018, au disparut din piața peste 32.000 de firme. Cu 14%...

- Regizoarea Cristina Jacob si actorul Bogdan Iancu au vorbit despre experienta de pe platourile de filmare, relatia dintre regizor si actor si mai ales, despre adolescenta, tema filmului ”Oh, Ramona!”, care intra pe ecrane de pe 14 februarie.

- In anii 80, Ion Dolanescu si Nadia Comaneci erau protagonistii unei povesti de dragoste demne de scenariul unei telenovele. Ca Ion Dolanescu a adorat-o pe gimnasta, toata lumea stie. Insa, acum, noi detalii picante ies la iveala despre locurile secrete in care se intalneau cei doi.