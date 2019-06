Oglinda redescoperirii Nicoleta Dumitrescu A fost nevoie de trei zile, de vineri pana duminica – 2 mai, ca o tara intreaga, iar tara a trecut inclusiv granitele, sa-si dea seama ca se poate trai si altfel – in liniste si armonie. Politica si liderii ei au amutit, pana si anuntarea rezultatelor finale ale alegerilor din 26 mai- considerate istorice datorita mobilizarii electoratului la urne – trecand pe planul doi. Iar toate acestea s-au datorat unui singur om – Papa Francisc – care, timp de trei zile, s-a aflat ca pelerin in Romania. Considerata istorica, atat in ceea ce priveste programul, cat si ca durata, vizita… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

