- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, solicita respingerea in Camera Deputatilor a OG 4/2017 referitoare la taxarea muncii in part-time, afirmand ca "altfel iarasi vor exista intarzieri la plata salariilor luna aceasta". "PNL solicita responsabilitate din partea tuturor parlamentarilor si le solicita…

- Zeci de angajati din scolile aradene, in special personal nedidactic sau didactic auxiliar, ameninta ca renunta la posturile pe care le ocupa cu fractiuni de norma pentru ca in luna ianuarie au venituri zero sau cu minus, ceea ce inseamna ca ar trebui sa aduca bani de acasa pentru plata contributiilor…

- Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile nete pe care le incaseaza.

- Liviu Pop a dat luni asigurari ca exista in bugetul Ministerului Educatiei Nationale sume suficiente pentru plata integrala a salariilor personalului din invatamant. Acesta spune ca sunt acoperite si majorarile salariale din luna ianuarie si martie, plata dobanzilor, dar si a tichetelor de vacanta.Sorin…

- Haosul fiscal instalat in Romania odata cu punerea in aplicare a programului de guvernare al PSD i-a adus la capatul rabdarii pe multi romani. Una dintre cele mai afectate categorii este acum cea vizata de modificarile declaratiei 600. Chiar daca Liviu Dragnea a anuntat ca se va amana pana…

- Presedintele Filialei Constanta a Partidului National Liberal, deputatul Bogdan Hutuca, vicepresedinte al Comisiei de Buget Finante din Camera Deputatilor, sustine, la un an de la preluarea guvernarii de catre coalitia PSD ALDE, ca institutiile statului au fost, in tot acest timp, deturnate in interesul…

- Misa, despre Declaratia 600: Analizam posibilitatea de a fi platite contributiile pe baza CNP-ului Contribuabilii care au obligatia depunerii Declaratiei 600 ar putea efectua plata contributiilor pe baza CNP-ului, declaratia ar putea fi trimisa prin posta, fara obligatia deplasarii la sediul administratiei…

- Guvernul pregateste un nou ajutor social pentru persoanele care au grija de batrani. Potrivit unui proiect de lege, se intentioneaza ca cei care au in grija persoane varstnice si sunt angajati sa poata lucra jumatate de norma si sa primeasca salariul intreg, pentru norma completa. Prima jumatate urmeaza…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat marti ca scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, ea solicitand public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. Ministrul Educației, Liviu Pop, a confirmat ca toți angajații din invațamant vor primi in 12 sau 15…

- Aceasta amanare este cauzata de modificarea legislativa care a stabilit ca salariile profesorilor nu vor mai fi platite din bugetele primariilor, ci din bugetul de stat prin Ministerul Educatiei Nationale. Astfel, din acest an, data de plata a salariilor pentru Ministerul Educatiei Nationale…

- Plata in acelasi cont unic a contributiilor sociale, precum si a impozitului pe profit venit dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2018. Guvernul a aprobat astazi o ordonanta de urgenta care prelungeste…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a afirmat vineri ca bugetul pentru anul 2018 reflecta dorinta presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de a demite si acest guvern, probabil in primavara. "Singura explicatie posibila pentru acest buget al falimentului este dorinta lui Liviu Dragnea de…

- Liderii partidelor de guvernamant discuta, la ora transmiterii stirii, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor, inainte de votul pe proiectul de buget pentru anul 2018, dar si dupa mesajul celor sapte ambasade privind modificarile legilor justitiei.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai. "Romania nu este monarhie, ci republica. Palatul Elisabeta trebuie…

- PNL cere, din nou, oficial demisia lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor si stoparea dezbaterilor pe Legile Justitiei, a declarat, miercuri, liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan. Parlamentarii PNL au parasit sedinta Birourilor permanente reunite in semn de protest…

- ”PNL a finalizat contenstatiile la Curtea Constitutionala pe legea care modifica functionarea Agentiei Nationale de Integritate, prin invalidarea tuturor deciziilor confirmate in instanta ale acestei Agentii in perioada 2007-2013, de catre parlamentari ai Romaniei. (...) Prin legea de functionare…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, la Parlament, ca va avea o discutie cu conducerea Camerei Deputatilor in privinta calendarului de adoptare a OUG de modificare a Codului Fiscal, iar daca nu se fac corectiile in Parlament, Guvernul va adopta o noua ordonanta de urgenta, scrie News.ro . Intrebat…

- Guvernul a aprobat un proiect de Hotarare prin care unitatile din invatamantul preuniversitar de stat vor primi fonduri in valoare totala de 144,502 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor cu salariile si hotararile judecatoresti.

- Comisia de buget, finanțe, banci dezbate astazi ordonanța privind plata deflcata a TVA. Aceasta este deja in vigoare, dar in Parlament se dezbate legea de aprobare a acesteia. Viorel Ștefan, președintele Comisiei, a declarat ca un amendament propus de comisie includea ca din contul TVA sa fie debitate…

- Ministrul Carmen Dan a declarat marți ca ministerul are asigurata integral plata salariilor. Precizarea a fost facuta dupa ce bugetul MAI a fost aprobat. In aceste condiții ministerul va avea 15,3 milioane de lei in plus, de 20,7% mai mare fața de 2017. „Avem asigurata integral plata salariilor.…

- Liderul grupului PSD Ioan Munteanu a facut aceasta propunere, invocand faptul ca trebuie 'corelate' unele texte cu legile in vigoare. Liderul grupului liberalilor, Raluca Turcan, a solicitat ca acest raport care modifica OUG privind split TVA sa fie discutat in comisie, in regim de urgenta,…

- Florin Citu, vicepresedinte PNL, este de parere ca bugetul pe anul viitor incalca Legea fundamentala a tarii si va atrage procedura de infringement din partea Comisiei Europene din cauza ignorarii recomandarilor referitoare la deficitul structural. Citu spune ca veniturile pentru anul viitor sunt supraestimate…

- Ședința Camerei Deputaților a fost intrerupta de un protest al deputaților USR care se opun adoptarii statutului magistraților. Ședința cu scandal la Camera Deputaților. Parlamentarii USR au intrerupt ședința și s-au ridicat din banci purtand pancarte pe care scrie ”Hotii”. Deputații din opoziție susțin…

- Dragnea, despre modificarea legilor justitiei: Sa vedem cum se rezolva raspunderea magistratilor Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, intrebat daca este multumit sau nu de modificarile la legile justitiei, ca asta depinde de modul in care va fi reglementata in plen raspunderea magistratilor.…

- "Impreuna cu domnii primari de sectoare am fost si ieri la sediul din Kiseleff si am avut o intalnire cu Liviu Dragnea. De asemenea, astazi am fost, la 10.30, impreuna, la o intalnire la Palatul Victoria cu prim-ministrul si viceprim-ministrul, iar astazi din nou la Camera Deputatilor. Si ieri, si…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a avut miercuri, 6 decembrie, o intalnire cu premierul Mihai Tudose, la Guvern, potrivit unor surse de la Palatul Victoria. La discutii au participat si primarii de sector, dar si vicepremierul Ciolacu.Discutiile au vizat bugetul pe 2018, fiind…

- Guvernul a modificat și completat Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii in sensul punerii sale in concordanța cu prevederile Codului fiscal și pentru crearea cadrului legal suplimentarii Fondului național unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS), in vederea asigurarii accesului…

- UPDATE Comisia de buget a Senatului a dat raport favorabil pentru OUG de modificare a Codului Fiscal Comisia de buget-finante a Senatului a dat, miercuri, raport de admitere cu amendamente a proiectului de lege pentru aprobarea OUG79/2017 pentru modificarea Codului Fiscal, raportul fiind…

- Comisia de buget-finante cere sa se modifice Codul Fiscal printr-o alta OUG Presedintele Comisiei de buget a Senatului, social-democratul Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca membrii comisiei au trimis o scrisoare catre ministrul Finantelor, Ionut Misa, pentru a analiza posibilitatea de a modifica…

- „Am trimis, saptamana aceasta, catre ministrul de Finante (Ionut Misa – n.r) si, in copie, primului ministru, o scrisoare la care am anexat toate acele amendamente pe care le-am discutat in cadrul comisiei, saptamana trecuta, si un set de amendamente care n-au fost discutate, propuse de cei de la…

- 'Doream sa afirm de aici, de la tribuna Parlamentului, ca in calitate de lider al grupului PNL sustin Parteneriatul strategic incheiat cu Statele Unite ale Americii acum 20 de ani, sustin lupta impotriva coruptiei, sustin autonomia Justitiei, ca atare consider neavenite, un abuz de putere, declaratiile…

- Textul motiunii de cenzura a fost citit de catre senatoarea USR Nicoleta Dinu, Mihai Tudose remarcand, inainte de discurs, faptul ca textul moțiunii a fost citit de o „colega mai noua” și lasand sa se ințeleaga ca liberalii nu-și asuma demersul. In plenul Parlamentului, premierul a declarat ca o moțiune…

- NEWS ALERT Parlamentarii PNL au parasit sedinta comisiei speciale in care erau dezbatute legile justitiei Parlamentarii PNL au decis, miercuri, sa paraseasca sala de sedinta a Comisie speciale in care erau dezbatute legile justitiei, criticand modul lipsit de „eleganta” si faptul ca opozitia nu se poate…

- Comisia de buget a Senatului se reuneste, miercuri, de la ora 11, pentru a da raportul privind OUG de modificare a Codului Fiscal, in conditiile in care PNL a initiat motiunea de cenzura ca urmare a adoptarii ordonantei, iar Guvernul este dispus sa accepte unele modificari la forma initiala, scrie…

- ”Marioneta lui Dragnea, Tudose, a mai aratat o data ca nu are pic de respect fata de democratie si fata de cetatenii romani absentand de la citirea motiunii de cenzura, motiune care ii era adresata in primul rand domniei sale ca si sef al Guvernului. Obrazul gros vad ca se poarta la PSD”, a declarat…

- Este razboi total intre PSD și PNL, inaintea moțiunii de cenzura depusa de opoziție. In Birourile Permanente Reunite ale Senatului și Camerei Deputaților s-a decis ca moțiunea sa fie citita, luni, de la ora 16 in plenul reunit.Aceasta decizie a majoritații i-a inflamat pe liberali, care susțin…

- Ministrul Apararii anunța ca Guvernul va avea saptamana aceasta pe agenda programul de inzestrare ”Transportor blindat pentru trupe 8×8”. Mihai Fifor a precizat ca, dupa votul din plenul Senatului, pe achiziția sistemului de rachete Patriot, se intra in linie dreapta, el amintind ca guvernul și-a asumat…

- Dupa ce mai mulți primari din țara au anunțat ca vor da in judecata Guvernul si vor cere instantei sa nu se aplice ordonanta cu privire la modificarile Codului Fiscal, premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea au sustinut, vineri, ca nu exista motive pentru ca taxele locale sa fie majorate…

- Parlamentarii Pro Romania sustin schimbarea lui Liviu Dragnea de la presedintia Camerei Deputatilor dar nu și moțiunea de cenzura anuțata de PNL, care ar duce doar la o criza politica, a anuntat marti deputatul Victor Ponta, copresedinte al formatiunii politice. „Vom sustine initiativa normala si logica…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, in legatura cu modificarile la Codul Fiscal, ca exista o singura problema, cea a angajatilor din IT, pe care insa Guvernul o va rezolva. “Avem o singura problema, care va fi rezolvata de catre Guvern: cei care lucreaza in IT. Dar sunt mai multe variante,…