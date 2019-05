Cornel Bardulete, ofițerul ISU Gorj care s-a ales cu doua plangeri penale pentru comportament violent și injurii aduse in spațiul public fostei soții, unul dintre incidente petrecandu-se, recent, langa o școala din Targu-Jiu, risca o sancțiune disciplinara din partea superiorilor. De altfel, aceștia au fost acuzați, de victima agresiunii, ca l-ar fi protejat pe ofițerul respectiv, asta deoarece salariatul, in ziua primului incident, la jumatatea programului de lucru, a intrat brusc in concediu medical, dupa ce de dimineața ar fi semnat condica la locul de munca.

