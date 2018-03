Stiri pe aceeasi tema

- Mai aproape de barem s-a aflat Ciprian Ciucan, caruia ii mai trebuiau 3,30 puncte, in vreme ce contracandidata lui a reusit sa adune 46,40 de puncte. Chiar si asa, Mihaela Cernat a fost notata de doua ori mai mult decat actualul director provizoriu al Directiei, care a candidat de unul singur la primul…

- Ionel Danciulescu este noul director general al FC Dinamo. Danciulescu, fost director sportiv, a preluat funcția deținuta de Adrian Mutu, ramasa vacanta dupa plecarea „Briliantului” la FRF. Alexandru David va ramane in funcția pe care o deține, cea de președinte al C.A. „Este o noua provocare pentru…

- Ionel Danciulescu este, incepand de miercuri, noul director general al FC Dinamo Bucuresti. Fostul atacant dinamovist a ales sa paraseasca banca tehnica a echipei din Stefan cel Mare, unde ocupa functia de director sportiv, pentru o pozitie de conducere in cadrul clubului. Ca director general, Ionel…

- Consiliul de Administratie al CFR Calatori l-a desemnat miercuri, 21 martie, pe Leon Barbulescu in functia de director general al companiei, pentru o perioada de patru luni. Leon Barbulescu va coordona activitatea CFR Calatori, operatorul national feroviar de pasageri care efectueaza…

- Jovan Radosavljevic a fost numit noul director general al Coca-Cola HBC Romania, functie pe care o va ocupa incepand cu 1 mai 2018. In prezent, el conduce operatiunile companiei Pivara Skopje, un joint-venture intre Coca-Cola HBC & Heineken, in FYROM. 0 0 0 0 0 0

- Fostul director adjunct al FBI Andrew McCabe, care a demisionat din functie la sfarsitul lui ianuarie, insa a ramas angajat al Biroului Federal, a fost concediat de procurorul general al SUA, Jeff Sessions, cu mai putin de 24 de ore inainte de a se pensiona, a anuntat vineri Departamentul Justitiei,…

- Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane este imputernicit sa comunice urmatoarele: Prin dispoziția inspectorului general al Poliției Romane, cu data de 16 martie a.c., comisarul-șef de poliție Dumitrașcu Petronel a fost imputernicit sa exercite,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea au trimis in judecata doua persoane, barbat și femeie, sub aspectul savarșirii infracțiunii de evaziune fiscala. Conform rechizitoriului, cei doi, in calitate de administratori la doua societați, nu au evidențiat…

- Un ofițer in varsta de 45 de ani, care a activat in cea mai mare parte a carierei in domeniul investigațiilor criminale, a fost imputernicit ca adjunct al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. Comisarul-șef Manuel Constantin Bordeianu este șeful Serviciului de Investigații Criminale Suceava ...

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au decis clasarea dosarului care il privea pe Narcis Neaga, fost director al CNADNR, cauza in care a fost cercetat pentru abuz in serviciu in legatura cu un contract privind autostrada Sibiu - Orastie, pe motiv ca faptele nu sunt prevazute in legea…

- Consiliul de Administratie al Metrorex l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu, acesta inlocuindu-l pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira sambata, potrivit unui comunicat emis de companie. 0 0 0 0 0 0

- Consiliul de Administratie al Metrorex, compania de stat care administreaza reteaua de metrou din Bucuresti, l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu. Acesta il inlocuieste in functie pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira pe 3 martie.”Noul director general a…

- Fostul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a fost numit, joi, membru in Consiliul de Administratie al CNAIR. Asociatia Pro Infrastructura spune ca perioada in care Narcis Neaga a condus CNAIR a fost "cea mai nociva pentru dezvoltarea infrastructurii…

- Scot Peterson, ofiterul inarmat pe care presedintele Donald Trump l-a caracterizat ca fiind „laș” si-a aparat decizia de a nu interveni in timpul atacului de la liceul Marjory Stoneman Douglas.

- Stefan Dinu, alias Fane Capatana, a cerut permisie de la Penitenciarul Giurgiu pentru a participa la inmormantarea mamei sale, care a avut loc pe 10 februarie. Solicitarea cunoscutului personaj din anii ’90 a fost, insa, respinsa, spre disperarea detinutului si a familiei sale. Acestia au primit acum…

- Pe fondul uriașelor probleme cu plata salariilor, in cadrul STPT s-a dus pana acum un razboi rece. Prima victima și semnalul ca lucrurile sunt pe cale sa se precipite este Nicolae Bitea. Acesta a fost demis la nici doua luni dupa ce preluase mandatul de director adjunct, fiind impins in fața…

- In aceasta noapte a fost publicata, in Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 134, Decizia primului ministru Vasilica Viorica Dancila numarul 65 prin care Geronimo Raducu Branescu a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale sanitare Veterinare…

- Cristian Ionut Apostol este director adjunct economico administrativ in cadrul Penitenciarului Poarta Alba. Potrivit declaratiei de avere completate la data de 27.05.2016, Apostol nu detine bunuri imobile. Aceeasi situatie o regasim si in declaratia completata in anul 2017.Cristian Ionut Apostol are…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor a dispus ca atributiile functiei de director al Penitenciarului-Spital Bucuresti-Rahova sa fie exercitate de catre comisarul sef de penitenciare Vasile Georgescu. Potrivit unui comunicat al ANP, masura, dispusa incepand cu data de 06 februarie 2018, a fost luata…

- In exclusivitate pentru cotidianul ZIUA de Constanta, inspectorul sef al Inspectoratului Teritoral de Munca Constanta ITM Constanta, Eugen Bola, a declarat ca institutia pe care o conduce are un nou inspector sef adjunct. Schimbarea a venit dupa ce fostul inspector sef adjunct al ITM Constanta, Tiberiu…

- Comisarul-șef Aurel Scornea este noul adjunct al inspectorului-șef Alin Petecel, șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Timiș. Aurel Scornea va face echipa ... The post Nou adjunct la Poliția Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Fostul presedinte al ANAF, Gelu Stefan Diaconu, denunta o alta decizie controversata a PSD. Acesta prezinta un document care atesta infiintarea unui post de director general adjunct la Vama. Postul ar fi infiintat special pentru un „servitor mut al unui sindicalist vestit", sustine Gelu Stefan Diaconu,…

- Cristi din Banat loveste din nou! Exentricul cantaret de muzica populara s-a pozat gol-pusca si a publicat imaginea pe Facebook, spre stupefactia internautilor. Artistul sustine ca ii place sa fie judecat asa cum l-a lasat mama natura si nu ii este frica de critici. Cei care au vazut imaginea s-au amuzat…

- Cosmin Marcovici (foto) si-a dat demisia din functia de director general adjunct al Operei Nationale Romane din Iasi, acesta urmand sa activeze in continuare ca solist al institutiei culturale, desi avea contract de management valabil pana in 2019. El si-a anuntat decizia intr-un mesaj publicat pe Facebook,…

- Un roman va administra unul din cele mai mari hoteluri de cinci stele din reteaua lui Donald Trump. Gabriel Constantin a fost numit director general al hotelului Trump International din Chicago. Este vorba de o cladire cu 92 etaje si sute de camere si apartamente de lux

- “Am prezentat oficial noul inspector general și domnul inspector general adjunct al Poliției Romane, cel cu care va face echipa, comisarul șef Florin Dragnea. (…) Ceea ce s-a intamplat este o situație dificila. Motiv pentru care ne-am asumat ca intr-o prima instanța sa avem o analiza profunda a realitații…

- Dialogurile premierului Japoniei, ce urmau sa se desfașoare la Palatul Victoria, au fost anulate de oaspeți. Un director adjunct din cabinetul premierului japonez va conduce o mica delegație la sediul guvernului din București pentru discuții cu vicepremierul roman care nu este nici el cert, intrucat…

- Deși este folosit in mod repetat de catre primarul Nicolae Robu, cuvantul „meritocrație” ramane lipsit de sens atunci cand in funcții de conducere sunt numite persoane dupa alte criterii. Recenta numire a consilierului județean PNL Nicu Bitea in funcția de director adjunct al fostei RATT, devenita intre…

- Societatea de Transport Public Timișoara, fosta RATT, ataca noul an cu forțe proaspete. Urmeaza, in cateva saptamani, sa fie stabilita formula de conducere, cu un nou consiliu de administrație și, poate, chiar un nou manager, dar, pana atunci, a fost numit un director adjunct. Este vorba despre liberalul…