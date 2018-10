Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerul de presa al Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale, Liliana Pușcașu, a declarat ca potrivit informațiilor de care dispune SPCSE la moment sunt doua persoane decedate.

- Presa internationala scrie despre protestul romanilor din diaspora, care va avea loc vineri, in Piata Victoriei din Bucuresti. „Romanii din diaspora se intorc acasa inainte de de protestul anti-guvernamental”, titreaza Associated Press, citata de ABC News, New York Times si The Washington Post.

- In articolul cu titlul „Fostul politai Uzum va fi judecat pentru luare de mita”, aflam urmatoarele: „Una din faptele cele mai rusinoase si compromitatoare ale fostului politai Uzum au scos capul tocmai acum.

- A izbucnit in presa saptamana trecuta o alta afacere cu iz de PR ce implica SUA si Rusia la nivelul conducatorilor militari ai fortelor armate. O scrisoare secreta, care a scapat in presa la nivelul agentiei Reuters din SUA, confirmata ulterior, poate prea repede, de catre partea rusa.

- Rusia acuza Statele Unite ca au permis divulgarea unei scrisori confidentiale trimise de un reprezentant de rang inalt al armatei ruse omologului sau american, care continea propuneri de cooperare in Siria. ”Suntem dezamagiti de incapacitatea partii americane de a respecta acorduri cu privire la publicarea…

- In luna iunie 2018, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,6% fata de luna mai 2018, informeaza un comunicat de presa al Istitutului Național de Statistica.  In luna iunie 2018, comparativ cu luna iunie 2017, preturile productiei industriale pe…

- Incendiu într-un bloc locativ de pe strada Ismail din sectorul Centru al capitalei. Flacarile au pornit dintr-un apartament cu trei odai de la etajul 13. Liliana Pușcașu, ofițer de presa al Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, ne-a declarat ca victime…