Ofiţer al Pazei de Coastă americane ce pregătea atacuri ţintite asupra unor personalităţi, arestat în SUA Christopher Paul Hasson, 49 de ani, sustinator al suprematiei rasei albe, a fost arestat saptamana trecuta la domiciliul sau din Silver Spring (Maryland), langa Washington, unde un impozant arsenal a fost confiscat, potrivit aceleiasi surse. "Cel arestat intentiona sa ucida civili nevinovati la o scara rar vazuta in aceasta tara", dezvaluie procurorul Robert Hur intr-o cerere in care solicita detentia acestui "terorist american" pana la proces. Biroul procurorului a informat ca 15 arme si peste o mie de munitii au fost gasite in apartamentul lui Hasson, alaturi de droguri ilegale,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

