- Un ofiter al Pazei de Coasta americane, admirator al asasinului in masa norvegian Anders Breivik, a fost arestat in SUA. El planuia sa atace mai multe personalitati politice democrate si personalitati mediatice, potrivit unor documente judiciare date publicitatii miercuri, informeaza AFP. Christopher…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a prezentat aseara Starea Națiunii. In discursul sau susținut in fața Congresului, Trump a atins mai multe subiecte sensibile: a promis ca va lupta pentru eradicarea HIV in SUA in urmatorii zece ani, a vorbit despre China, despre discuțiile cu…

- "In cadrul diplomatiei noastre indraznete, ne continuam efortul istoric pentru pace in Peninsula Coreeana", a declarat el in fata Congresului, oficializand data si locul celei de-a doua intalniri, dupa summitul istoric dintre cei doi lideri, la 12 iunie, in Singapore. Totodata, Donald Trump…

- Alexandria Ocasio-Cortez, membra a Camerei Reprezentanților din partea Partidului Democrat, a spus luni ca sistemul economic al Americii este imoral pentru ca permite existența miliardarilor. Democrata spune ca lumea se va sfârși în 12 ani daca guvernul american nu abordeaza problema schimbarilor…

- Un tanar de 25 de ani a fost omorat, in noaptea de sambata spre duminica, la Mediaș, trei persoane fiind reținute in acest caz. Cei trei suspecti acuzati ca au omorat un tanar in fata unui bar in municipiul Medias au fost retinuti pentru 24 de ore pentru omor, doi dintre ei fiind eliberati in baza recursului…

- In seara zilei de joi, un barbat in varsta de 30 de ani, din comuna Certeju de Sus, in timp ce conducea o autoutilitara pe Calea Zarandului, din municipiul Deva, pe banda a II-a a sensului de mers Arad – Sibiu, nu a pastrat o distanța suficienta in mers fața de autoturismul condus de un barbat…

- Presedintele Donald Trump a avut discutii aprinse in Biroul Oval pe tema zidului antiimigratie de la frontiera cu Mexicul, pe care seful de la Casa Alba insista sa fie ridicat si securizat cat mai repede posibil. Discutiile din Biroul Oval s-au desfasurat pe un ton aprins, intr-o intalnire…

- Procurorii din Washington si din statul vecin Maryland vor trimite in curand citatii catre 13 entitati private avand legaturi cu miliardarul american, printre care trustul sau si managementul Hotelurilor Trump, pentru a obtine aceste documente, au transmis marti serviciile lor, relateaza AFP. Ei…