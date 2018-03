Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Mihai Lucan poate profesa la stat. Judecatorii l-au plasat sub control judiciar. Pe 3 februarie, judecatorii au decis prelungirea masurii arestului prventiv in cazul chirurgului Mihai Lucan cu inca 30 de zile . Medicul Mihai Lucan se afla in arest la domiciliu , din data de 12 ianuarie 2018.…

- O delegatie a Coalitiei, condusa de presedintele acesteia, Alexandru Cumpanasu, a avut marti o intalnire de lucru cu o delegatie a Ministerului Economiei, condusa de secretarul de stat Simona Teighiu Jurj. Intalnirea a avut loc ca urmare a unei discutii anterioare intre Ministrul Economiei, Danut…

- O delegatie a Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), condusa de presedintele acesteia, Alexandru Cumpanasu, a avut astazi, 6 martie 2018, o intalnire de lucru cu o delegatie a Ministerului Economiei, condusa de Secretarul de Stat Simona Teighiu Jurj. Intalnirea a avut loc ca urmare…

- Corpul de Control al Guvernului intervine in forta intr-o institutie-cheie din statul roman. Mai mult, au fost sesizati si procurorii pentru nereguli depistate la Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor, ca urmare a unei reclamatii facute de 6 dintre cei 7 membri. Acestia au reclamat ca presedintele…

- Procurorii din Udine ancheteaza ipoteza uciderii din culpa in cazul capitanului echipei Fiorentina, Davide Astori, care a murit sambata noaptea. Potrivit agentiei Ansa, procurorul Antonio De Nicolo a declarat ca nu exista suspecti in acest caz. "Este datoria noastra sa stabilim daca moartea lui Astori…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca Liviu Dragnea trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Reacția lui Codrin Ștefanescu vine, dupa ce fostul șef al SRI, George Maior, a confirmat prezența lui Dragnea la petrecerile…

- Corpul de Control al Guvernului a sesizat procurorii privind nereguli depistate la Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor, ca urmare a unei reclamatii facute de 6 dintre cei 7 membri. Acestia au reclamat ca presedintele institutiei i-a exclus din procedura de avizare.

- Vineri, 2 martie, o ambulanța a fost solicita la Guvern, in contextul in care unei femei i s-ar fi facut rau, medicii sosind de urgența. Ar fi vorba despre un angajat de la Guvern care face parte din Corpul de Control al Vioricai Dancila.

- Ionel Arsene, presedintele PSD Neamt si al Consiliului Judetean Neamt, a parasit arestul preventiv miercuri, 28 februarie, la implinirea celor 30 de zile dictate de Curtea de Apel Bacau la cererea DNA. Arsene a fost trimis in judecata de DNA, in perioada in care se afla in arest, pentru doua infractiuni…

- In perioada 01.02.2018 . 28.02.2018, Directia Generala Politia Locala a sesizat unitatea de parchet competenta material in trei cazuri, pentru executarea de lucrari de constructii intr o zona in care a fost instituit un regim de protectie, intrucat fapta prezenta elementele constitutive ale unei infractiuni…

- Cum e sa ai in subordine o instituție cu probleme, sa decizi un control, iar inspectorii sa fie trimiși la plimbare? S-a intamplat miercuri, 28 februarie, la Muzeul de Arta Timișoara, condus de Victor Neumann, unde Corpul de control al președintelui CJ Timiș nu a fost lasat sa intre in instituție!

- Cand a explodat afacerea Microsoft, livrata din strainatate de Fujitsu Siemens Austria și apoi de Corpul de Control al Guvernului, cei vizați de investigații au luat-o pe scurtatura, inghesuindu-se la...

- Procurorii ieseni au intocmit un dosar penal si au inceput urmarirea penala in rem privind lucrarile de amenajare efectuate la sediul Partidului Social Democrat din Iasi, in urma sesizarii Primariei."Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi a inregistrat dosarul penal cu numarul 1874 P 2018, avand ca…

- Procurorii DIICOT au descins miercuri la companii de medicamente din Bucuresti intr un caz legat de medicul Mihai Lucan, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit surselor citate, procurorii ridica documente de la companii de medicamente intr un dosar in care s a inceput urmarirea penala…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta, marti, o solutie in cazul sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei,…

- La inceputul acestui an, Direcția pentru Tineret și Sport a Municipiului București (DTSMB), condusa de catre controversatul Ștefan Cristian Sandulache, a anunțat ca iși suspenda parțial activitatea „din cauza imposibilitații de a angaja personal pe posturile vacante, salariile fiind foarte mici, intre…

- "Trebuie luate masuri concrete, adica asteptam deja dimineata o reactie a procurorului general, nu a venit, asteptam reactie a ministrului Justitiei, n-a venit, asteptam Corpul de Control al Ministrului Justitiei sa faca deja ceva in sensul asta, asa ca fac un apel la dl Tudorel Toader, in mod foarte…

- Directorul general al Aeroportului Otopeni din București, Bogdan Stelian Mindrescu, a demisionat astazi, fara a preciza motivele care au condus la aceasta decizie. Corpul de control al Guvernului a efectuat un control in urma caruia au fost descoperite mai multe nereguli, scrie mediafax.ro.

- Directorul general al Aeroportului Otopeni, Bogdan Stelian Mindrescu, a demisionat joi, fara a preciza motivele care au condus la aceasta decizie. Corpul de control al Guvernului a efectuat un control in urma caruia au fost descoperite mai multe nereguli. -continua-

- Bogdan Mindrescu, directorul Companiei Aeroporturi Bucuresti, a demisionat, joi, din functie, informeaza Romania TV. Decizia vine dupa ce Corpul de Control al Premierului a descoperit nereguli grave in cadrul companiei.In varsta de 28 de ani, Mindrescu a fost numit la conducerea companiei in aprilie…

- Scandalul preventiv al majorarii salariilor crește pe masura ce se apropie termenul confruntarii contabile. Se bat cap in cap doua estimari privind numarul celor care prin majorarile astea vor pierde bani: Guvernul zice ca doar 3%, in timp ce sindicatele vestesc o apocalipsa de 80% STOP Devine insa…

- Procurorii DNA fac cercetari in cazul suspiciunii de fraudare a fondurilor europene obtinute printr-un program social desfasurat de un ONG in orasul Santana, judetul Arad, prin intermediul caruia zeci de localnice ar fi obtinut ilegal bani dupa ce ar fi declarat in fals ca au fost abuzate de soti. Printre…

- Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței impotriva Femeilor ii cere premierului Viorica Dancila, intr-o scrisoare deschisa, adoptarea de urgența a unor masuri eficiente de monitorizare a agresorilor și deblocarea proiectului Guvernului pentru armonizarea legislației cu prevederile Convenției…

- Politia Locala Constanta a sesizat unitatea de parchet competenta dupa ce s a constatat ca au fost continuate lucrarile de constructie al unui imobil ridicat in zona peninsulara din Constanta desi anterior fusese dispusa oprirea lucrarilor de constructie. In perioada 15.01.2018 23.01.2018, Directia…

- "Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost pus in libertate de instanța. Era normal sa se intample asta dupa ce la baza acelei mizerii de dosar pentru ceva ce s-ar fi petrecut acum 5 ani, nu exista nimic altceva decat denunțul unui arestat. Cel indicat de denunțator ca ar fi fost…

- Fostul ministru al Dezvoltarii, Sevil Shhaideh, a fost la DNA, in Dosarul ”Belina”, iar la ieșire a explicat ca procurorii i-au dat un DVD pe care se afla expertiza din acest dosar.”Am primit un CD, de fapt un DVD in care procurorii au pus expertiza. Avem un termen de analiza acestei expertize.…

- MAI a primit din partea IGPR in cursul zilei de luni, 15 ianuarie 2017, 3 seturi de documente. Este vorba despre rapoartele solicitate de seful IGPR, Bogdan Despescu la solicitarea fostului premier, Mihai Tudose: 1. Raportul inaintat vineri, 12 ianuarie 2017, de seful Politiei Romane premierului Mihai…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a primit, luni, trei seturi de documente din partea Poliției Romane, inclusiv nota-raport prezentata, la finele saptamanii de chestorul Bogdan Despescu (șeful poliției) fostului premier Mihai Tudose. Conținutul acesteia din urma va fi analizat de Corpul de Control…

- Debut cu amanare in dosarul in care Ionut Corneliu Pripisi, la data presupuselor faptelor seful Corpului de Control al Primariei Municipiului Constanta, a fost trimis in judecata de procurorii DNA Constanta, banuit de sustragere sau distrugere de probe ori de inscrisuri si favorizarea faptuitorului.…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a fost vineri la sediul Guvernului, unde a mers sa ii prezinte premierului Mihai Tudose raportul solicitat de seful Executivului in legatura cu cazul politistului pedofil. Discutia dintre Despescu si premier a durat circa 10 minute. Mihai Tudose…

- Corpul de Control al Ministerului Sanatatii a descoperit lucruri infioratoare la Spitalul Judetean de Urgenta Ilfov, condus de Patricia Ene, protejata boss-ului PNL Marian Petrache. Raportul inspectorilor trimisi in fieful Super-Patriciei de catre ministrul Florian Bodog arata ca sterlizarea instrumentelor…

- Desi deunazi Carmen Dan ii propusese sefului Guvernului schimbarea din functie a lui Bogdan Despescu, Mihai Tudose il pasuieste pe seful Politiei Romane. Comcret, premierul a anuntat ca i-a dat o saptamana lui Despescu sa anunte ce masuri intentioneaza sa ia “pentru a remedia situatiea”. Revenim! Decizia…

- Rezultatele anchetei interne in cazul tinerei care a avortat in veceul Institutului Mamei și Copilului arata ca personalul medical al instituției a incalcat grav prevederile Codului de etica și deontologie, noteaza Noi.md. Constatarea aparține comisiei de ancheta creata de Ministerul Sanatații, Muncii…

- Vlad Voiculescu: Medicul Lucan avea acces la informatii clasificate din interiorul ministerului Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii a precizat, pe pagina sa de Facebook, ca medicul Mihai Lucan avea acces la informatii clasificate din interiorul ministerului, mentionand si ca intre profesor…

- Alexandru Arsinel ii ia apararea medicului Mihai Lucan. Actorul Alexandru Arsinel, care in 2013 a fost supus unei operatii de transplant de catre medicul Mihai Lucan, spune ca nu crede acuzatiile de tentativa de omor care i se aduc doctorului, catalogand drept „oribil” ceea ce i se intampla fostului…

- Cazul Virgil Rau, ziua a noua. In timp ce ministrul Educației, Liviu Pop, a anunțat ca, la 3 ianuarie, va trimite Corpul de Control la Centrul de Excelența din volei de la Baia Mare, pentru a investiga comportamentul antrenorului acuzat de abuzuri fizice și psihice, conducerea Federației Romane de Volei…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat la Europa FM ca o buna parte din dosarul penal constituit pe numele medicului urolog Mihai Lucan reprezinta informații furnizate procurorilor DIICOT de Corpul de Control al instituției, in 2016. Vlad Voiculescu ...

- Dupa ce purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani a confirmat amenda aplicata in Centrul Istoric al municipiului Botoșani, șefii Poliției au revenit cu un nou punct de vedere.

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție l-au trimis, miercuri, in judecata pe Ion Țincu, la data faptelor director al Direcției Generale de Poliție Locala și Control din cadrul Primariei Municipiului București (PMB), pentru pretinse fapte de abuz…

- Elena Udrea și omul de afaceri Dan Andronic au fost trimiși in judecata de DNA, in dosarul Hidroelectrica. Elena Udrea este cercetata pentru trafic de influența, in timp ce fostul jurnalist a fost trimis in judecata pentru marturie mincinoasa. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție –…

- InaltPreaSfintitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va incheia cu inima senina anul 2017, in ciuda problemelor cu legea pe care le-a avut, in premiera pentru un ierarh din Romania. Anul 2017 i-a adus un dosar DNA in cazul fermei de la Nazarcea, in care a primit masura de control judiciar de care a…

- Ion Tincu, la data faptelor director al Directiei Generale de Politie Locala Bucuresti, si alti patru sefi de servicii din cadrul acestei institutii au fost trimisi in judecata miercuri de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru abuz in serviciu. Potrivit unui comunicat al DNA transmis…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: TINCU ION, la data faptelor director al Directiei Generale de Politie Locala si Control din…

- Secția Obstretica-Ginecologie, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu va beneficia de lucrari de reparatii, in urma scandalului care a ajuns si la urechile ministrului sanatatii, Florin Bodog. Sectia se afla intr-o stare dezastruoasa, nefiind reabilitata de peste 30 de ani. Chiar medicii…

- Fostul ministru al Internelor Gabriel Berca a fost condamnat definitiv joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la doi ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Initial, Gabriel Berca a fost condamnat in mai 2016 de Curtea de Apel Bacau la trei ani…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a sesizat Parchetul Militar in vederea efectuarii cercetarilor ce se impun privind eventualele incalcari ale legii de catre operatoarea 112 care a procesat cazul primului atac de la metrou, cel din statia Costin...

- Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova încurajeaza adoptarea setului de legi pentru limitarea abuzurilor fața de business. Declarația a fost facuta de catre șeful proiectului Bancii Mondiale Reforma Climatului Investițional în Moldova, Lily Beghiasvili. „În…