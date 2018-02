Oficiul pentru Brevete si Marci al SUA, condus de un roman

Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura de imagine pentru Romania. Un roman a fost desemnat de Donald Trump sa conduca una dintre cele mai importante instituții din SUA. Andrei Iancu, care a fost nominalizat de președintele SUA pentru functia de subsecretar de stat si lider al Oficiului, va conduce Oficiul pentru Brevete si Marci.

- Un roman va conduce una dintre cele mai importante institutii din Statele Unite: Oficiul pentru Brevete si Marci. Andrei Iancu a fost nominalizat anul trecut de Donald Trump pentru functia de subsecretar de stat si lider al Oficiului, iar acum a primit si confirmarea. Barbatul in varsta de…

- Presa americana detalia afacerile din Romania ale lobbyistul american Eliot Broidy, un apropiat al președintelui Donald Trump si cel care a facilitat prezența lui Liviu Dragnea si a lui Sorin Grindeanu la petrecerea inaugurala a noului lider de la Casa Alba. Eliot Broidy deține in Statele Unite ale…

- Tratatul de reducere a armelor strategice semnat in 2010 de Moscova si Washington si intrat in vigoare in 2011 prevede reducerea progresiva, intr-o perioada de 10 ani, a numarului de focoase nucleare detinute de cele doua mari puteri, limitarea numarului de vectori si verificari reciproce, precum…

- Nota controversata care denunta metodele FBI a fost publicata vineri de Comisia pentru Informatii din cadrul Camerei americane a Reprezentantilor, la doar cateva minute dupa ce Donald Trump a anuntat ca documentul a fost declasificat, relateaza AFP, citat de News.ro . Aceasta nota de patru pagini a…

- Maradona nu a primit viza pentru Statele Unite ale Americii, pentru ca l-a insultat pe presedintele Donald Trump, scrie Le Figaro. Fostul international argentinian ar fi spus despre presedintele american ca este o marioneta, in timpul unui interviu la o televiziune din Venezuela. Maradona…

- La o zi de cand a parasit pentru totdeauna aceasta lume, la venerabila varsta de 101 ani, reprezentantii Episcopiei Greco-Catolice de Bucuresti au facut publice detalii ce tin de ceremonialul funerar de care va avea parte regretatul istoric, scriitor si diplomat roman. Neagu Djuvara va fi inmomantat…

- Trump International Hotel & Tower Chicago are de acum un director român. Este vorba despre Gabriel Constantin, expert în managementul hotelier, care este stabilit în Statele Unite înca din 2002. Înainte de a se ocupa de afacerea președintelui american din…

- Vicepresedintele american Mike Pence a dat luni asigurari, in fata parlamentului israelian, ca ambasada SUA la Ierusalim se va deschide pana la finalul lui 2019, in urma deciziei presedintelui Donald Trump de a recunoaste Orasul Sfant drept capitala a Israelului, transmit AFP si DPA. Statele…

- Avioanele turce au lansat mai multe rachete asupra orașului sirian Afrin, aflat sub control kurd, o mișcare ce ar putea provoca tensiuni cu Statele Unite, scrie BBC News. Avioanele de razboi turcești au lansat atacuri aeriene asupra pozițiilor kurde din nordul Siriei, intr-o incearcare de a elimina…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a afirmat vineri ca acordul privind programul nuclear iranian nu va putea continua daca Statele Unite se retrag din el, asa cum a amenintat ca o va face Donald Trump, transmite AFP. "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide…

- Incepand din cea de-a doua zi a anului 2018, Donald Trump a lansat o serie de 16 postari pe profilul personal de Twitter, in care a criticat Pakistanul, a amenintat ca va opri ajutorul destinat palestinienilor, a atacat majoritatea publicatiilor media, a sustinut ca are un „buton nuclear mai mare”…

- Cine este Siegfried Mureșan. Europarlamentarul este una din propunerile PMP pentru funcție de premier, alaturi de Eugen Tomac . Potrivit site-ului personal, Siegfried Mureșan s-a nascut in Hunedoara. In 2004 a absolvit Academia de Studii Economice din București. A continuat studiile cu un Master in Științe…

- Dialogurile premierului Japoniei, ce urmau sa se desfașoare la Palatul Victoria, au fost anulate de oaspeți. Un director adjunct din cabinetul premierului japonez va conduce o mica delegație la sediul guvernului din București pentru discuții cu vicepremierul roman care nu este nici el cert, intrucat…

- De 15 ianuarie, Academia Oamenilor de Știința din Romania sarbatorește, alaturi de intreaga națiune romana, Ziua lui Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale. Ziua de naștere a geniului poeziei romanești, deopotriva unul dintre cei mai mari poeți ai literaturii universale, constituie o data fundamentala…

- Lara Fabian va susține, în 2018, un nou concert la Cluj-Napoca si unul la Bucuresti. Concertele fac parte din turneul mondial de promovare a albumului ”Camouflage”. ”Lara Fabian, mult îndragita artista de catre publicul…

- Scurt punctaj pentru 2018. Spre un „point of no return”? La urma urmei, 2017 nici nu a fost atat de rau pe cat ar fi putut sa fie, deși tensiunile mai vechi sau mai noi au inceput sa se acumuleze vizibil și sa anunțe apropierea unor schimbari structurale majore, de magnitudinea unor cutremure, in sistemul…

- Presedintele Statelor Unite a afirmat luni ca Statele Unite au oferit „naiv” Pakistanului peste 33 de miliarde de dolari, sub forma de ajutor, fara a obtine nimic in schimb, si a promis sa puna capat acestui fapt.

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anuntat duminica agentia palestiniana de presa Wafa, citata de AGERPRES. Citeste si: Papa Francisc,…

- "Romanii cinstiti au nevoie de ajutor din partea guvernelor occidentale. Ambasada Statelor Unite la Bucuresti s-a exprimat clar in favoarea statului de drept, la fel si sapte ambasadori ai unor tari membre UE. Dar Parlamentul Romaniei ar trebui sa auda asta direct de la lideri precum Angela Merkel sa…

- Stefan Banica a sustinut celebrele sale concerte extraordinare de Craciun pentru al 16-lea an consecutiv, o performanta unica a unui artist roman. In acest an, artistul a avut 4 concerte de Craciun: trei la Bucuresti si unul la CCluj, luj Napoca, care au adunat impreuna un public impresionant ca numar: 20.000…

- Presedintele american Donald Trump a ironizat pe Twitter pe tema incalzirii climatice, in timp ce Statele Unite sunt afectate de un val de frig extrem, cu temperaturi de pana la -40 grade Celsius, noteaza vineri AFP. 'In Est, ar putea fi ajunul de an nou CEL MAI FRIGUROS inregistrat…

- Fostul presedinte american Barack Obama si Hillary Clinton, fosta rivala a lui Donald Trump in scrutinul prezidential din 2016, sunt cel mai admirate personalitati in Statele Unite, potrivit datelor unui sondaj Gallup.

- Deputatul Ovidiu Raețchi, vicepreședinte PNL și vicepreședinte al Comisiei pentru aparare, securitate, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputaților, cu o vasta experiența in politica europeana de securitate și a Orientului Apropiat, spune ca inzestrarea Armatei Romane va depași cu mult…

- Presedintele Guatemalei a anuntat, pe contul sau oficial de Facebook, ca a decis sa ia exemplul Statelor Unite si sa isi mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim.Donald Trump a decis sa recunoasca statutul Ierusalimuui drept capitala a Israelului pe 6 decembrie, iar saptamana trecuta 128…

- Acad. Razvan Theodorescu afirma ca presedintele Academiei Romane, regretatul acad. Ionel Valentin Vlad, a fost un om distins, care a condus cu blandete cel mai inalt for de stiinta si cultura din tara. "Profesorul Vlad a fost un om distins care, cu blandete si cu intelegerea rostului Academiei, a…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Unul dintre cele mai bizare fenomene pe care le putem observa astazi in politica este ca cel mai mare partid, la putere fiind, joaca in defensiva. Creand doar aparența ca ar fi in ofensiva. Acest comportament ii aduce PSD-ului daune uriașe. Și, din aceasta perspectiva, Stanga…

- Rusia lucreaza la masuri de aparare pentru a se pregati in cazul in care Statele Unite si alte tari vor cere implementarea unor noi sanctiuni impotriva statului rus, a declarat, miercuri, Kremlinul, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Kremlinul a fost rugat sa comenteze cu privire…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan indeamna la sustinerea unei rezolutii cu caracter neconstrangator la Adunarea Generala a ONU privind anularea recunoasterii Ierusalimului drept capitala Israelului de catre presedintele american Donald Trump, relateaza The Associated Press. Erdogan a lansat…

- Romania este cel mai relevant exemplu din Europa Centrala și de Est, prin angajamentul aratat SUA in ceea ce privește securitatea transatlantica, sprijinind politica americana in acest sens. Ministrul Laufer a precizat, in context ca: "suntem cea mai pro americana țara din Uniunea Europeana și susținem…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior discuta vineri seara, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, despre consolidarea parteneriatului economic dintre Romania si Statele…

- Patru persoane și-au pierdut viața și sute au fost ranite, vineri seara in Fașia Gaza in urma unor noi confruntari intre israelieni și palestiniei dupa ce Donald Trump a declarat ca Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitala Israelului, scrie AFP: Zeci de mii de persoane au ieșit pe strazi, vineri…

- Premierul Tudose l-a numit in fruntea OSIM pe liderul TSD Giurgiu, Ionut Barbu. decizia privind numirea acestuia in funcția de director general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci a fost publicata in Monitorul Oficial de joi. Ionut Barbu are 28 de ani si este consilier local in Giurgiu. Este…

- "In timp ce recunoastem ca veti saluta in mod public aceasta stire, va cerem sa va temperati raspunsul oficial. Ne asteptam sa intampinam rezistenta la aceasta veste in Orientul Mijlociu si in intreaga lume. Inca mai analizam impactul pe care aceasta decizie il va avea asupra institutiilor americane…

- Donald Trump va anunța azi ca Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului și ca vor muta ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, gest care va declanșa, foarte probabil nemulșumirea Orientului Mijlociu.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali, au efectuat, in baza analizei de risc, controlul amanuntit la un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din China, avand ca destinatar o societate comerciala din Bucuresti.Administratorul societatii comerciale…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei va intreprinde in aceasta saptamana o vizita in Turcia, in cursul careia se va intalni cu presedintele Recep Tayyip Erdogan, cu care va discuta despre posibilitatea ca Statele Unite ale Americii (SUA) sa anunte recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului,…

- Inainte de boom-ul imobiliar 2006-2008, Marian Dusan a construit unele dintre cele mai cunoscute cladiri tip „otel si sticla”, cum ar fi Blocul Connex (actualul City Business Center), toate showroom-urile auto Peugeot sau sediul Renault Dacia. Compania sa a construit, de asemenea, si primul magazin…

- Bitdefender, cel mai mare producator roman de software, a anuntat vineri ca fondul de investitii Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare actionar al companiei, odata cu achizitia pachetului minoritar de aproximativ 30%, detinut de fondul de investitii Axxess Capital, tranzactie care stabileste…

- Seria de 42 de imagini, publicate in ziarul Rodong Sinmun, arata o racheta cu varful rotunjit și dimensiuni mari, pentru al carei transfer a fost dezvoltata o platforma mobila de lansare calificata de Kim Jong-Un ca "impecabila". Fotografiile difuzate joi surprind pregatirea lansarii…

- John Kerry, care a ocupat functia de secretar de Stat in timpul celui de-al doilea mandat al presedintelui Barack Obama, a declarat ca acordul nuclear cu Iranul a fost cel mai bun acord pe care SUA il puteau obtine.Fostul oficial american a mai afirmat ca o serie de presedinti straini si…

- Statele Unite si Japonia au cerut o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru ziua de miercuri, in care sa fie discutate masuri dupa cel mai recent test cu racheta balistica intercontinentala de catre Coreea de Nord, relateaza agentiile Reuters si Yonhap. Reamintim ca presedintele…

- Deși o actrița cu un imens talent și cu foarte mare lipici la public, Cristina Stamate nu avea tocmai cuvinte frumoase de spus la adresa ei referitor la meseria pe care a practicat-o cu mare succes. Ani de zile, Cristina Stamate a fost una dintre stelele teatrului de revista din Romania. Pe langa frumusețe,…

- Intr-o discuție telefonica, Trump i-ar fi promis lui Erdogan ca SUA nu va mai inarma kurzii din Siria, chiar daca aceștia au jucat un rol esențial in indepartarea ISIS din Rakka, transmite ministrul de externe turc citat de BBC News. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat ca președintele…

- Serviciul Federal Antimonopol (FAS) a anuntat vineri ca a aprobat, cu anumite conditii, fuziunea dintre subsidiara rusa a Uber si grupul tehnologic Yandex, transmite Reuters. Pentru a rezolva temerile legate de concurenta, companiile nu trebuie sa-si impiedice partenerii, soferii si pasagerii…

- Rusia a acuzat, joi, SUA ca împing Coreea de Nord catre ”o catastrofa” prin înscrierea acestei țari pe lista statelor care susțin terorismul „Astfel de actiuni, care împing situatia pe marginea prapastiei, risca sa se încheie cu o mare catastrofa,…

- Presedintele american, Donald Trump, va decide la inceputul saptamanii viitoare in legatura cu o eventuala reintroducere a Coreii de Nord pe lista "statelor care sustin terorismul", situatie rezervata simbolic celor mai rai dusmani ai Statelor Unite, relateaza AFP.Decizia ar fi o modalitate…

- Zeci de oameni saraci din București au primit un pranz cald din partea americanilor, in prag de Ziua Recunoștinței. Voluntari din Ambasada Statelor Unite și pușcași marini le-au servit mancare sarmanilor, la cantina sociala Marathon, acolo unde, zilnic, sunt hranite aproximativ 450 de persoane. De data…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut o întrevedere, luni, cu ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, informeaza Agerpres citând surse politice. Întâlnirea a avut loc la Palatul Parlamentului, în biroul președintelui Camerei Deputaților,…