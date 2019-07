Oficialul maghiar susține ca sentimentele anti-maghiare in crestere ar putea afecta relatia dintre cele doua state.

El a estimat in continuare ca mentinerea unor relatii bune ar fi utila nu doar etnicilor maghiari, ci si Romaniei, intrucat Romania se va putea baza astfel pe cooperarea Ungariei in chestiunile europene si in cele comerciale.

Relatiile ungaro-romane au fost unele de succes si la nivel international, a mai spus seful diplomatiei ungare, adaugand ca recenta solutionare a chestiunii liceului Romano-Catolic de la Targu Mures are o importanta simbolica. Totusi, cresterea…