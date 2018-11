Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Iran au transmis marti ca vanzarile de petrol sunt in continuare „la nivelul la care este nevoie”, in pofida presiunii exercitate de sanctiunile impuse de Statele Unite, relateaza Reuters.

- India va importa in noiembrie noua milioane de barili de petrol din Iran, in pofida intrarii in vigoare a celui de-al doilea set de sanctiuni contra acestei tari din Orientul Mijlociu, spun doua surse din sector pentru Reuters.

- India va importa in noiembrie noua milioane de barili de petrol din Iran, in pofida intrarii in vigoare a celui de-al doilea set de sanctiuni contra acestei tari din Orientul Mijlociu, spun doua surse din sector pentru Reuters. Aceasta achitie risca sa infurie SUA, in conditiile in care India a decis…

- Rusia trebuie sa inceteze incalcarea "sistematica" a sanctiunilor internationale impuse Coreei de Nord, a cerut luni ambasadorul american la Natiunile Unite, Nikki Haley, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Seful serviciului de contraspionaj din cadrul armatei americani a declarat intr-un interviu pentru Reuters ca strategia chinezilor include contractarea a mii de membri inregistrati pe reteaua de socializare Linkedin, insa a refuzat sa spuna cu exactitate cate conturi false au descoperit serviciile de…

- Serghei Ryabkov, ministrul rus de Externe, a declarat vineri ca toate optiunile sunt luate in considerare pentru stabilirea masurilor de retorsiune impotriva sanctiunilor impuse de catre Statele Unite, conform Reuters.

- Ministrul turc al Finantelor, Berat Albayrak, a discutat prin telefon, vineri, cu omologul sau francez Bruno Le Maire despre noile sanctiuni impuse de Statele Unite asupra Turciei, se arata intr-un comunicat, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Maria Zakharova, ministrul rus de Externe, a declarat joi ca autoritatile din Rusia au inceput sa lucreze la masuri de retorsiune impotriva Statelor Unite, care au impus noi sanctiuni Moscovei in urma atacului cu agent neurotoxic din Marea Britanie, relateaza Reuters.