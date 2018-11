Stiri pe aceeasi tema

- Unele dintre cele mai spectaculoase plaje de pe Riviera Franceza au fost inchise joi, iar numerosi voluntari, echipati cu lopeti, furci si saci menajeri, incearca sa curete litoralul de reziduurile de petrol care au ajuns la tarm dupa ce doua nave au intrat in coliziune in largul insulei Corsica…

- India va importa in noiembrie noua milioane de barili de petrol din Iran, in pofida intrarii in vigoare a celui de-al doilea set de sanctiuni contra acestei tari din Orientul Mijlociu, spun doua surse din sector pentru Reuters.

- Rusia trebuie sa inceteze incalcarea "sistematica" a sanctiunilor internationale impuse Coreei de Nord, a cerut luni ambasadorul american la Natiunile Unite, Nikki Haley, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a cerut luni statelor semnatare ale acordului nuclear din 2015 sa actioneze pentru salvarea acestei intelegeri, din care Statele Unite s-au retras in mai anul acesta, transmite Reuters, care preia agentia de presa iraniana IRNA. Intr-o convorbire telefonica cu…

- Serghei Ryabkov, ministrul rus de Externe, a declarat vineri ca toate optiunile sunt luate in considerare pentru stabilirea masurilor de retorsiune impotriva sanctiunilor impuse de catre Statele Unite, conform Reuters.

- Rusia acuza Statele Unite ca folosesc tactici „apropiate torturii“ in cazul Mariei Butina, o femeie despre care autoritatile americane sustin ca este agent al guvernului rus, scrie Reuters.

- Maria Zakharova, ministrul rus de Externe, a declarat joi ca autoritatile din Rusia au inceput sa lucreze la masuri de retorsiune impotriva Statelor Unite, care au impus noi sanctiuni Moscovei in urma atacului cu agent neurotoxic din Marea Britanie, relateaza Reuters.