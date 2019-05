Oficialii Huawei speră că Europa va avea în continuare încredere în compania chineză Luni, Guvernul american a decis sa impuna restrictii Huawei, acuzand cel mai mare producator mondial de echipamente de telecomunicatii ca este vulnerabil la implicarea in activitati contrare cu securitatea nationala sau cu interesele in domeniul politicii externe. Huawei a respins aceste acuzatii si a precizat ca Washingtonul nu a oferit dovezii care sa sustina aceste acuzatii in timp ce testele efectuate de organisme independente au aratat ca echipamentele sale nu sunt vulnerabile la potentiale actiuni de spionaj din partea statului chinez, scrie Agerpres. Intr-un interviu publicat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul cubanez a negat joi acuzatiile SUA si ale opozitiei de la Caracas potrivit carora trupele sale stationeaza pe teritoriul Venezuelei si consiliaza armata acestei tari, transmite dpa. "Cuba nu are trupe si nici soldati in ...Venezuela, a declarat ministrul de externe Bruno Rodriguez intr-o conferinta…

- Pakistanul a anunțat ca s-a ințeles cu reprezentanții Romaniei pentru a trimite muncitori in țara noastra pana in 2020. Intr-un interviu acordat pentru Associated Press of Pakistan, Ministrul Resurselor Umane din aceasta țara a declarat ca a stabilit cu ambasadorul Romaniei in Pakistan, Niculaie Goia,…

- Se incinge razboiul comercial intre SUA și Europa: Comsia Europeana anunta taxe URIAȘE pentru produsele americanePreședintele Donald Trump a amenințat, marți, ca va impune taxe vamale crescute pe produse din Uniunea Europeana in valoare de 11 miliarde de dolari pentru ceea ce considera…

- Producatorul chinez de echipamente de telecomunicatii Huawei a anuntat vineri o crestere de 25% a profitului net in 2018 pana la 59,3 miliarde yuani (8,8 miliarde dolari), in timp ce vanzarile au crescut cu 19,5% pana la 721,2 miliarde yuani (107 miliarde dolari), in pofida presiunilor venite din partea…

- Guvernul de la Viena a criticat puternic Ucraina dupa ce aceasta din urma a blocat intrarea in tara a unui corespondent al canalului public austriac ORF, relateaza vineri DPA, potrivit Agerpres. Cancelarul austriac Sebastian Kurz si-a exprimat vineri sprijinul pentru ministrul de externe Karin…

- „Vom continua sa mergem inainte, fara frica", a declarat Guaido in fata reporterilor dupa ce a aterizat la aeroportul international Simon Bolivar, la nord de capitala Caracas. Afara, el a fost intampinat de o multime de sustinatori care scandau: „Si se puede!" („Da, se poate"). Cu o…

- Emmanuel Macron întra în campanie pentru Europa. Presedintele Republicii a facut tot timpul din proiectul european calul lui de bataie. La apropierea alegerilor europene, de la sfârșitul lunii mai, el se pregatește sa urce pe metereze pentru a apara visul european pe care îl…

- Fosta sefa DNA Laura Codruta Kovesi a vorbit la Europa FM despre educatia primita de la parintii si bunicii ei, despre copilarie, perioada de scoala si de studentie, despre cum a ales sa fie procuror, dar si despre candidatura sa la postul de procuror-sef european. Ea a spus ca a invatat de la parintii…