Joi au ajuns in Romania cei mai importanți oficiali europeni, printre care Jean-Claude Juncker, Antonio Tajani, președintele Parlamentului European și Donald Tusk, președintele Consiliului European. De remarcat ca niciunul dintre oficialii europeni nu a fost primit la Casa Poporului, actualul sediu al Parlamentului Romaniei, o cladire simbol a regimului comunist. Romania a vrut sa arate Europei acea fața moderna și occidentala, construita in mare parte la sfarștiul secolului XIX și inceputului secolului XX. Ateneul Roman a fost construit in centrul Bucureștiului acum mai bine de un secol (1886-1888).…