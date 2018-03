Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Comisiei Europene incep miercuri misiunea de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), context in care vor avea loc intalniri cu reprezentanti ai sistemului judiciar, Parlamentului si...

- Reprezentantii Comisiei Europene incep miercuri misiunea de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), context in care vor avea loc intalniri cu reprezentanti ai sistemului judiciar, Parlamentului si Guvernului.

- Reprezentantii Comisiei Europene incep miercuri misiunea de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), context in care vor avea loc intalniri cu reprezentanti ai sistemului judiciar, Parlamentului si Guvernului. Misiunea urmeaza sa aiba loc in perioada 14 – 16 martie. Ministerul…

- Reprezentantii Comisiei Europene încep miercuri misiunea de evaluare în cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), context în care vor avea loc întâlniri cu reprezentanti ai sistemului judiciar, Parlamentului

- Reprezentantii Comisiei Europene incep miercuri misiunea de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), context in care vor avea loc intalniri cu reprezentanti ai sistemului judiciar, Parlamentului si Guvernului. Misiunea urmeaza sa aiba loc in perioada 14 - 16 martie. Ministerul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la întâlnirea pe care a avut-o luni cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a abordat tema Mecanismului de Cooperare si Verificare si a subliniat ca trebuie gasite solutii de accelerare a

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea pe care a avut-o luni cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a abordat tema Mecanismului de Cooperare si Verificare si a subliniat ca trebuie gasite solutii de accelerare a masurilor pentru indeplinirea angajamentelor Romaniei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea pe care a avut-o luni cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a abordat tema Mecanismului de Cooperare si Verificare si a subliniat ca trebuie gasite solutii de accelerare a masurilor pentru indeplinirea angajamentelor Romaniei…

- Membrii Consiliului de Management Strategic au adoptat marti Raportul de monitorizare a Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020 si Planul de actiune pentru implementarea Strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015-2020, informeaza Ministerul Justitiei (MJ). Potrivit unui…

- Pregatirea urmatoarei misiuni de evaluare a Comisiei Europene in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) a fost obiectivul reuniunii Comisiei de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei, reuniune desfasurata…

- Pregatirea urmatoarei misiuni de evaluare a Comisiei Europene in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) a fost obiectivul reuniunii Comisiei de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei, reuniune desfasurata…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, pentru pregatirea evaluarii din cadrul MCV pe care o va face impreuna cu mai multi reprezentanti ai sistemului judiciar. Asta, in contextul in care o delegatie a misiunii pentru evaluarea Mecanismului de Cooperare…

- Laura Codruta Kovesi a ajuns in aceasta prima parte a zilei la sediul Ministerului Justitiei. Prezenta sefei DNA la MJ are legatura cu intrunirea Comisiei Nationale a Mecanismului de Cooperare si verificare, intrevedere ce a inceput in jurul orei 11, in prezenta lui Tudorel Toader. Kovesi nu a dorit…

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal (PNL), deputata Raluca Turcan, crede ca au scazut "dramatic" sansele pentru ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Justitie si ca Romania risca sa piarda o parte din banii europeni. Raluca Turcan a prezentat vineri, intr-o…

- Raluca Turcan a prezentat vineri, intr-o conferinta de presa, concluziile sale in urma vizitei la Bucuresti a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. "Concluziile sunt cele pe care le asteptam: 1. Romania este sub o monitorizare extrem de atenta din partea Comisiei Europene…

- Functia de presedinte al CNDIU va fi exercitata in etapa urmatoare de catre secretarul de stat Dan Neculaescu, informeaza un comunicat al MAE transmis Agerpres. Printre activitatile avute in vedere la nivelul CNDIU in cursul acestui an se afla analizarea transpunerii in legislatia interna a unor…

- Principalul subiect abordat in cadrul intalnirii a fost cel referitor la modificarea legilor justitiei din Romania si continuarea luptei anticoruptie. Presedintele Romaniei a subliniat ca ramane puternic angajat in respectarea statului de drept, in garantarea independentei sistemului judiciar…

- Intalnire pe tema legilor justitiei Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-a întâlnit, în cursul diminetii, cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si cu membri ai Comisiei parlamentare speciale privind legile justitiei. În cadrul întâlnirii…

- Mesajele transmise de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sunt ca nu exista o perspectiva imediata de ridicare a Mecanismului de Cooperare si Verificare, iar perceptia dinspre Europa este ca in Romania e o presiune asupra justitiei prin initiativele Parlamentului si prin mass-media,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis joi, dupa intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca vizita acestuia in Romania reprezinta un element necesar pentru a avea relatii normale cu institutiile europene si pentru evitarea unei “informari partiale…

- ”Pe 1 martie dl. Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale - n.r.) va veni la Parlament. Se va intalni cu presedintele Camerei, cu dl. Dragnea, iar…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca Executivul european nu intentioneaza sa propuna activarea Articolului 7 in cazul Romaniei si a incurajat autoritatile romane sa aplice recomandarile din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), relateaza Novinite,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca Executivul european nu intentioneaza sa propuna activarea Articolului 7 in cazul Romaniei si a incurajat autoritatile romane sa aplice recomandarile din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV).

- O delegatie a misiunii pentru evaluarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) va veni la Bucuresti in perioada 14-16 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cerand Camerei Deputatilor informatii privind legile justitiei.

- Presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, ii cere presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, printr-o scrisoare, sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pentru Romania si spune ca in cazul unor noi atacuri asupra independentei…

- Gunther Krichbaum, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, ii cere președintelui Comisiei Europene sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) privind justiția din Romania, transmite Hotnews. Intr-o scrisoare adresata lui Jean Claude Juncker, Krichbaum…

- Jurnalistul a declarat ca la fel ca in cazul conferinței de presa a lui Kovesi de ieri și la Ministerul Justiției s-a discutat despre nimic. „Ieri am stat și ne-am uitat doua ore și zece minute ca sa aflam nimic. Astazi, am aflat nimic dupa mult mai puțin timp, ceea ce mi se pare un progres…

- "Solutia politica potrivita este aceea de a sesiza Comisia de la Venetia" Liberalii considera ca semnalul dat miercuri, la Bruxelles, de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, este lipsit de orice echivoc. Ei apreciaza, într-un comunicat de presa, ca prelungirea…

- PNL cere din nou sesizarea Comisiei de la Venetia pentru legile justitiei Ludovic Orban, presedintele PNL foto: arhiva PNL considera ca semnalul dat miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles de presedintele Comisiei Europene Jean Claude Junker este lipsit de orice echivoc, apreciind ca prelungirea…

- "Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii. Mai mult, ca un context general, Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor legate de modificarile legilor din domeniul justitiei de-a lungul a mai multor luni. Suntem foarte bine informati privind…

- Intrebat daca modificarile la Codul penal vor fi aprobate in sesiunea parlamentara care incepe la 1 februarie, Dragnea a raspuns: "Asta nu am de unde sa stiu"."Nu cred ca exista niciun plan, nici nu a inceput dezbaterea", a adaugat Dragnea. El a spus ca este deschis dialogului cu oficialii…

- Programul de Guvernare asumat de Viorica Dancila: Masuri economice amanate, și modificarea legislației pentru a impiedica abuzurile celor din justiție. Documentul care a fost trimis la Parlament urmeaza sa fie votat o data cu noul Cabinet condus de europarlamentarul Viorica Dancila. PSD-ALDE vrea modernizarea…

- Programul de guvernare-Cu cat va crește punctul de pensie și salariul minim Cota de TVA va scadea de la 19% la 18%, salariul minim va creste anual, punctul de pensie va fi majorat pâna la 1775 de lei, iar numarul taxelor pentru populatie va fi de cel mult 10, conform ultimei forme a programului…

- Bucuresti, 26 ian /Agerpres/ - Modernizarea legislatiei privind sistemul judiciar, pentru a impiedica "aparitia exceselor sau abuzurilor din partea acestei puteri ale statului", ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare in actualul mandat al Comisiei Europene, imbunatatirea conditiilor din…

- Consolidarea profilului international al Romaniei, aprofundarea Parteneriatului strategic cu SUA, continuarea demersurilor de finalizare a Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), aderarea, in etape, la spatiul Schengen si asigurarea conditiilor de desfasurare corecta si transparenta a proceselor…

- Raspunsul lui Dragnea dupa avertismentul transmis de Comisia Europeana Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o informatie catalogata mincinoasa care a fost transmisa oficial din Romania, subliniind ca este nevoie de o informare corecta in relatia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, vineri, ca va prezenta în urmatoarele zile "o minciuna" transmisa oficial Comisiei Europene. Întrebat înainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD cum vede avertismentele din ultima perioada ale Comisiei…

- Comisia Europeana a precizat, joi, ca a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania și evoluța discuțiilor privind modificarea Legilor Justiției. Raspunsul vine dupa ce șefii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, au transmis reprezentanților CE ca „nu…

- Comisia Europeana a precizat, joi, ca a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania și evoluța discuțiilor privind modificarea Legilor Justiției. Raspunsul vine dupa ce șefii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, au transmis reprezentanților CE ca „nu…

- Scrisoare adresata Comisiei Europene Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului României, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, afirma, într-o scrisoare adresata Comisiei Europene, ca elaborarea si examinarea legilor Justitiei s-au facut cu respectarea exigentelor constitutionale…

- CE se declara ingrijorata de "independența sistemului judiciar romanesc" Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Foto: ec.europa.eu. Comisia Europeana cere Parlamentului României sa regândeasca modificarile din justitie. "Independenta sistemului judiciar…

- Procurorul Oana Haineala este noul sef al Corpului de Control al Ministerului Justitiei. Informatia a fost confirmata, pentru Mediafax, de magistrat.La sfarsitul anului, magistratii Curtii Supreme au anulat decizia Sectiei pentru procurori CSM, prin care au retras-o pe Oana Haineala de la…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut loc luni o intalnire cu ambasadoarea Suediei, Anneli Lindahl Kenny, discutiile vizand dezvoltarea cadrului juridic bilateral, transferul persoanelor private de libertate, precum si conditiile din penitenciarele din Romania. Ministrul Justitiei a discutat cu…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei, ministrul Tudorel Toader s-a intalnit luni cu ambasadorul Anneli Lindahl Kennz si cu Alexander Peyre Dutrey, consilier, adjunct al sefului Misiunii, Afaceri Politice, Comerciale si Culturale. "In cadrul intalnirii au fost abordate aspecte…

- Nouasprezece asociatii, scrisoare catre Iohannis 19 asociatii ii cer presedintelui sa intervina, in calitatea sa de mediator, pentru ca tara sa nu devina un proiect blocat din cauza modificarilor aduse legilor justitiei. Totodata, semnatarii cred ca seful statului trebuie sa solicite un punct…

- Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justiției, a lansat luni, la Antena 3, un atac la adresa premierului Mihai Tudose, dupa ce acesta a anunțat ca ii va primi pe protestatarii #rezist, pe 27 decembrie, la Guvern.„Toate statele se construiesc pe controlul Parlamentului asupra…

- Conform noii legi, o institutie unica va inlocui mai multe organe existente care, potrivit executivului comunitar, nu au obtinut rezultate concrete. Seful noii institutii va fi numit de parlament si nu de catre presedinte.Actualul sef al statului bulgar, Rumen Radev, sustinut de opozitia…

- Comisia Europeana a transmis ca urmarește indeaproape posibilele modificari ale legilor justiției și ale codurilor penale din Romania. TVR a intrebat reprezentanții Comisiei Europene ce parere au despre cele mai recente inițiative legislative din Romania, iar aceștia au aratat ca este nevoie de consultarea…

- Comisia Europeana intervine in dezbaterea pe marginea legilor justitiei si a modificarii codului penal si a codului de procedura penala. Intr-un raspuns pentru TVR, Comisia Europeana solicita autoritatilor romane sa respecte recomandarile din MCV, inclusiv sa solicite opinia Comisiei de la Venetia."Comisia…