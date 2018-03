Stiri pe aceeasi tema

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune un articol pe tema semnificațiilor diplomatice ale vizitei istorice interprinse de președintele nord-coreean Kim Jong Un in China.RFI: Presedintele nord-coreean Kim Jong Un doreste denuclearizarea peninsulei coreene. Este ceea ce…

- Presedintele american Donald Trump, care si-a dat acordul pentru un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, a scris miercuri pe Twitter ca exista in prezent 'o sansa buna' ca liderul nord-coreean sa renunte la arme nucleare, relateaza AFP. Presedintele american a transmis de asemenea pe…

- Guvernul Coreei de Sud si presedintia Statelor Unite au anuntat, marti, ca nu pot confirma informatiile privind o vizita a liderului nord-coreean Kim Jong-Un in China, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Coreea de Sud a propus ca intalnirea sa aiba loc in satul neutru Panmunjom in Zona Coreeana Demilitarizata.Coreea de Nord a anuntat ca va fi reprezentata de o delegatie formata din trei membri, care va fi condusa de Ri Son Kwon, presedintele Comitetului pentru Reunificarea Pasnica a Patriei.De…

- Coreea de Nord a acceptat sambata desfasurarea saptamana viitoare a unor discutii la nivel inalt cu Seulul pentru a aborda aspecte logistice in vederea unui viitor summit, a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, citat de AFP.Cele doua Corei vor trimite fiecare o delegatie de cate trei…

- Deocamdata, Moon planifica o intalnire cu Kim luna viitoare, iar Trump s-a declarat dispus sa discute fata in fata cu liderul nord-coreean inainte de sfarsitul lui mai."Un summit Coreea de Nord - SUA ar fi in eveniment istoric in sine, dupa un summit inter-coreean", a declarat Moon la Casa…

- Un summit trilateral intre liderii celor doua Corei și presedintele Statelor Unite ar putea avea loc in acest an an. Declarația a fost facuta de liderul de la Seul, Moon Jae-In.Oficialul are planificata luna viitoare o intrevedere cu președintele Nordului, Kim Jong Un.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un l-a felicitat, marti, pe omologul sau Vladimir Putin pentru victoria din alegerile prezidentiale din 18 martie, in urma carora liderul de la Kremlin a obtinut peste 76% dintre voturile exprimate, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Statele Unite si Coreea de Sud au convenit sa desfasoare exercitii militare comune de amploare incepand cu 1 aprilie, au anuntat marti Pentagonul si Ministerul sud-coreean al Apararii, in contextul unor discutii pentru o intrevedere intre Donald Trump si Kim Jong-Un, relateaza agentia Yonhap.

- Consilierii de securitate de nivelul cel mai inalt din Statele Unite, Japonia si Coreea de Sud s-au intalnit timp de doua zile, la sfarsitul saptamanii trecute, pentru a pregati o eventuala intalnire a presedintelui american, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat luni presedintia…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In si omologul sau american Donald Trump au discutat, vineri, despre organizarea unui summit SUA-Coreea de Nord, iar liderul de la Seul a dat asigurari ca nu va face concesii pentru denuclearizarea Peninsulei Coreene. In cadrul unei convorbiri telefonice de…

- Urmatoarele doua luni sunt "critice" in vederea denuclearizarii si a restabilirii pacii in Peninsula Coreeana, a declarat luni presedintele sud-coreean Moon Jae-In, pe fondul unor tratative pentru o intrevedere intre Donald Trump si Kim Jong-Un, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Administratia presedintelui american Donald Trump "nu observa pericolul" pe care il reprezinta discutiile pe care intentioneaza sa le poarte cu regimul nord-coreean, a apreciat sambata fosta sefa a diplomatiei americane, Hillary Clinton, care a candidat totodata la presedintia SUA in 2016 si a fost…

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…

- Presedintele american Donald Trump a convenit sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pana in luna mai la invitatia acestuia 'pentru a obtine o denuclearizare permanenta.' Moon a declarat prin intermediul purtatorului sau de cuvant ca summitul va fi tinut minte drept punct…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat sa se intalneasca, pana in luna mai, cu liderul nord-coreean Kim Jong-un. Cei doi vor avea discuții legate de programele nord-coreene nuclear si balistic. Discuțiile au fost...

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In a declarat, miercuri, ca obiectivul tarii sale este denuclearizarea Coreei de Nord si ca nu va accepta nicio alta situatie, avertizand ca dialogul inter-coreean este intr-o faza incipienta, relateaza site-ul agentiei Yonhap. In cadrul unei intruniri…

- Totodata, Coreea de Nord a promis sa suspende testele nucleare si balistice pe durata dialogului intercoreean, si si-a exprimat vointa de a se denucleariza cu conditia ca securitatea sa-i fie garantata, a indicat Chung Eui-yong. Summitul va avea loc in satul Panmunjom, in Zona demilitarizata…

- Liderul nord-coreean a declarat ca doreste "sa avanseze" in relatia cu Coreea de Sud, potrivit presei de stat, citata de BBC. Kim Jong-Un a ajuns la un acord "satisfacator" cu delegatia de inalt nivel din Coreea de Sud in ceea ce priveste organizarea unui summit intercoreean.

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In l-a anuntat pe omologul sau american Donald Trump, in timpul unei convorbiri telefonice avute joi, ca tara sa ar dori sa trimita un emisar special in Coreea de Nord, pentru a pava calea unor negocieri cu privire la denuclearizarea Peninsulei Coreene, informeaza…

- Atac cibernetic la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Spioni militari rusi au piratat sute de calculatoare ale organizatorilor competiției de la PyeongChang, lasand sa se creada ca sunt pirati nord-coreeni, a anuntat duminica ziarul Washington Port, citand surse de informatii americane, precizeaza AFP.…

- Potrivit acestuia, in cursul discutiei, care a durat mai mult de o ora, s-a reafirmat ca SUA si Japonia vor mentine presiunea pentru a obliga Phenianul sa renunte la programele nuclear si balistic.'Dialogul doar de dragul dialogului ar fi lipsit de sens', le-a declarat Abe miercuri jurnalistilor,…

- Presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au convenit sa mentina presiunea asupra Coreei de Nord in pofida semnalelor de detensionare a relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite dpa, citand o declaratie a sefului guvernului de la Tokyo. Potrivit acestuia,…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In a respins o cerere din partea premierului japonez Shinzo Abe privind reluarea imediata a exercitiilor militare comune cu Statele Unite, liderul de la Seul adaugand ca nu accepta o incalcare a suveranitatii tarii sale, relateaza site-ul publicatiei Korea Herald.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un l-a invitat la Phenian pe presedintele sud-coreean Moon Jae-In "in cel mai scurt timp posibil", pentru un summit inter-coreean, potrivit administratiei prezidentiale de la Seul, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Coreea de Nord l-a invitat de presedintele sud-coreean Moon Jae In sa viziteze Phenianul “cat de curand posibil”, aceasta vizita putandu-se transforma in primul summit intre cele doua tari din peste un deceniu, scrie Guardian. Invitatia a fost facuta de Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong…

- Kim Jong-Un este suspectat ca și-a creat o adevarata armata de hackeri, care au ca principal scop sa faca rost de bani pentru finanțarea programelor de inarmare ale regimului. Numai anul trecut, acestia au furat milioane sau chiar miliarde de dolari de la firme sud-coreene care administreaza bani virtuali.…

- Seful statului nord-coreean, Kim Yong-nam, urmeaza sa efectueze saptamana aceasta o vizita la Pyeongchang, cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, si sa devina astfel oficialul de la Phenian de cel mai inalt rang care efectueaza vreodata o vizita in Coreea de Sud, scrie BBC News. Kim Yong-nam urmeaza…

- Unul dintre cei opt transfugi, Ji Seong-ho, care a fugit din Coreea de Nord in 2006, s-a numarat printre invitatii de onoare ai lui Donald Trump la discursul sau privind Starea Uniunii rostit in Congres pe 30 ianuarie. Referindu-se la povesti individuale 'incredibile si adevarate surse…

- Moon Jae-In, președintele Coreei de Sud, a declarat, luni, ca ar trebui depuse mai multe eforturi pentru a se asigura ca discuțiile inter-coreene vor duce la un dialog între Washington și Phenian în privința programului nuclear nord-coreean.

- Moon Jae-In, presedintele Coreei de Sud, a declarat, luni, ca ar trebui depuse mai multe eforturi pentru a se asigura ca discutiile inter-coreene vor duce la un dialog intre Washington si Phenian in privinta programului nuclear nord-coreean, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Toate business-urile care opereaza la nivel global au avut un termen limita pentru dispozitiile emise de Natiunile Unite, prin care orice asociere de business care opereaza in Coreea de Nord, trebuie sa iasa de pe piata respectiva, potrivit Wall Street Journal. Cu toate acestea, zeci de…

- Statele Unite impiedica dezghetarea relatiilor intre cele doua Corei, scrie luni principalul cotidian de la Phenian, Rodong Sinmun, citat de agentia sud-coreeana de presa Yonhap."SUA isi repeta promisiunea de a nu relaxa presiunea si sanctiunile maxime pana cand Nordul nu renunta la programele…

- Coreea de Nord si Coreea de Sud au inceput luni discutiile asupra ofertei Phenianului de a trimite un ansamblu artistic luna viitoare la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, potrivit mass-media sud-coreene, transmite dpa. Reuniunea a inceput in jurul orei 10:00 (1:00 GMT) in satul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur", relateaza Reuters. Kim Jong-Un "si-a îndeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El…

- Denuclearizarea Peninsulei Coreene este "drumul catre pace si obiectivul nostru", a afirmat miercuri dimineata presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, la o zi dupa o intalnire neobisnuita intre reprezentantii celor doua Corei, relateaza AFP."Trebuie sa continuam eforturile pentru a organiza…

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…

- Uniunea Europeana a salutat miercuri rezultatul recentelor convorbiri la nivel inalt intre Coreea de Sud si Coreea de Nord, intalnire calificata de Bruxelles drept un pas pozitiv catre imbunatatirea relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite agentia de presa Yonhap, scrie agerpres.ro. Discutiile…

- Coreea de Nord a redeschis, marti, un canal de comunicare militara cu Coreea de Sud, in contextul in care cele doua state au purtat discutii la nivel inalt despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Un oficial al Guvernului de la Seul…

- Regimul nord-coreean a continuat, luni, retorica dura la adresa Statelor Unite, in ciuda remarcilor de conciliere facute de catre presedintele american Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Sambata, Donald Trump a declarat ca ar accepta o convorbire cu liderul nord-coreean Kim…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat sambata satisfactia pentru apropiata reluare a dialogului dintre cele doua Corei, in semn de destindere diplomatica, si a adaugat ca doreste ca acesta sa continue dupa Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud, relateaza AFP."La momentul…

- Cele doua Corei au comunicat joi de dimineata pentru a doua zi de la redeschiderea canalului de comunicare la Panmunjom, localitatea de frontiera unde a fost semnat armistitiul care a pus capat razboiului din 1950-1953, a indicat Ministerul pentru Unificare sud-coreean, citat de Yonhap. "Partea…

- Ministrul sud-coreean de Externe, Kang Kyung-Wha, a declarat joi ca tara sa va mentine o stransa coordonare cu SUA privind dialogul cu Coreea de Nord si a reafirmat ca discutiile inter-coreene nu vor fi separate de eforturile pentru denuclearizarea regiunii, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a declarat, miercuri, ca americanii ar trebui sa fie preocupati de starea mentala a lui Kim Jong-un, liderul regimului de la Phenian, nu de cea a presedintelui Donald Trump, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Un buton mai mare, mai puternic si care functioneaza. Replica ironica a presedintelui american vine dupa ce Kim Jong Un a declarat, in mesajul de Anul Nou, ca "butonul nuclear" se afla in permanenta pe biroul sau.