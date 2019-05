Oficiali: Iranul și-a extins infrastructura de îmbogățire a uraniului Capacitatea Iranului de îmbogațire a uraniului este de patru ori mai mare fața de nivelul înregistrat înaintea tensiunilor cu Statele Unite privind Acordul nuclear iranian, au declarat mai mulți oficiali iranieni, citați de Associated Press, conform Mediafax. Oficialii iranieni au anunțat, însa, ca uraniul nu va fi îmbogațit decât pâna la limita de 3,67%, stabilita în cadrul Acordului din 2015, pentru ca acesta sa poata fi utilizat pentru producerea de energie electrica, nefiind, astfel, utilizabil pentru producerea unei arme nucleare. Cu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

