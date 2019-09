Oficiali din secţiile de votare riscă închisoarea după anularea alegerilor de la Istanbul la solicitarea AKP Procurorii din Istanbul cer pedepse cu inchisoarea de pana la un an pentru 41 de oficiali ai sectiilor de votare pentru ca s-ar face vinovati de presupuse nereguli in alegerile pentru primaria orasului de pe 31 martie, informeaza agentia de stat Anadolu, preluata de dpa potrivit Agerpres. Cei 41 de inculpati, printre care si sefi de sectie, sunt acuzati de comportament inadecvat in districtele Kadikoy si Atasehir. Anadolu relateaza ca tribunalul competent din Istanbul a acceptat punerea sub acuzare a celor 41 de persoane, fara a furniza amanunte privind acuzatiile exacte.



