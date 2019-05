Oficial: Urmeaza cresteri de preturi si scadere a PIB

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP), instituție din subordinea Guvernului, estimeaza aceeași creștere economica de 5,5% pentru acest an, dar PIB-ul nominal în moneda naționala a fost ajustat în sus la 1.031 miliarde lei, de la 1.

- Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP), instituție din subordinea Guvernului, estimeaza aceeași creștere economica de 5,5% pentru acest an, dar PIB-ul nominal in moneda naționala a fost ajustat in sus la 1.031 miliarde lei, de la 1.022 miliarde lei anterior. Asta pentru ca se așteapta la…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de cerere de acord pentru finantare in baza Hotararii nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental "gROwth - Investim in copii, investim in…

- Primariile si universitatile pot depune proiecte de dezvoltare pentru finantare din Fondul de Dezvoltare si Investitii incepand cu 2 mai 2019, anunta Guvernul, potrivit agerpres.ro.Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de…

- Ordonanta de urgenta incalca Regulamentul general de protectie a datelor (GDPR), precum si dreptul de proprietate al deponentilor, se arata in intampinarea președintelui. Sesizarea presedintelui Klaus Iohannis: Potrivit prevederilor OUG nr. 104/2018, programul guvernamental „gROwth…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi un memorandum cu privire la realizarea podului peste Dunare, intre Svistov (Bulgaria) si Zimnicea. "S-a aprobat astăzi un memorandum cu privire la realizarea proiectului de investiţii podul peste Dunăre, între Sviştov şi Zimnicea. Este…

- In februarie, INS a publicat primele date provizorii referitoare la avansul de 4,1% al economiei romanesti anul trecut. Luni, INS a confirmat aceste date.In ultimul trimestru al anului trecut, comparativ cu trimestrul III 2018, Produsul intern brut a fost, in termeni reali, mai mare cu…

- „Creșterea este importanta fața de 2018, dar veniturile pe care trebuie sa le aduca ANAF este de 30% din PIB, obligația ANAF pentru 2019. Este obligația ANAF pentru acest an, pentru ca trebuie sa luam acele masuri despre care vorbim an de an, fie ca vorbim de o colectare a TVA, de scaderea veniturilor…