- Dupa plecarea lui Erik Lincar din functia de antrenor principal al liderului Ligii 2, Turris Turnu Magurele, nici Gloria Buzau, aflata pe podium, nu este lipsita de probleme. George Timis, omul care ducea formatia buzoiana in esalonul secund, din postura de antrenor, a preluat, odata cu venirea lui…

- Hermannstadt cauta inlocuitor pentru Costel Enache, care și-a dat demisia azi. Potrivit informațiilor Gazetei Sporturilor, Erik Lincar, 40 de ani, este foarte aproape sa preia banca sibienilor. Lincar, cel care promovat-o pe Turris Turnu Magurele in Liga 2 și a dus-o pe primul loc, și-a dat demisia…

- Mișcari de trupe fara precedent in fotbalul romanesc, in acest week-end. Dan Alexa, ajuns pe „faraș” la Astra Giurgiu, ar putea ajunge la Turris Turnu Magurele, formație de la care Erik Lincar și-a dat demisia ieri, in mod inopinat. Sursele GSP.ro arunca insa „bomba”. Ieri, la miezul nopții, „Chirurgul”…

- FC Argeș a reușit o victorie mare in etapa a 9-a din Liga 2 cu liderul Turris Turnu Magurele, scor 3-2, dupa ce piteștenii au fost egalați in minutul 87. Nicolae Dica, fost antrenor la FCSB, in prezent la carma lui FC Argeș, spune ca inca n-are o echipa cu care sa fie sigur de promovare, deși a invins-o…

- „Baietii in ghete” au parte de o misiune aproape imposibila in Teleorman. Mugur Gusatu are batai de cap „la prima strigare” pe banca lui ASU Politehnica, alb-violetii vor fi lipsiti pe terenul liderului de serviciile celui mai in forma junior. In schimb, gazdele de la Turris Turnu Magurele si-au continuat…

- Liderul PSD, Viorica Dancila, este oficial candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale. Ea a fost desemnata in unaninimitate de delegatii care au participat, ieri, la Bucuresti, la congresul formatiunii. Viorica Dancila a spus ca este si va ramane mereu alaturi de oameni, pentru ca aceasta…

- Turris Turnu Magurele a castigat ultimul amical inaintea debutului in noul sezon disputat in compania gruparii FCM Alexandria, scor 4-1. Condusa la pauza, 0-1, divizionara secunda a intors soarta partidei in actul secund cand a marcat de patru ori prin Cristi Bud, Silviu Pana si Nenad Turkovic, in doua…

- Tehnicianul Daniel Oprita (37 ani), a fost prezentat oficial, luni, in functia de antrenor principal al echipei de fotbal CSA Steaua din Liga a IV-a, el declarand in cadrul unei conferinte de presa ca isi doreste sa castige din nou trofee cu echipa la care a activat si ca jucator. "Sunt bucuros ca am…