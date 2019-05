Stiri pe aceeasi tema

- Consecintele planurilor pe care le are Turcia de a desfasura sisteme de aparare antiracheta rusesti S-400 sunt îngrijoratoare, în conditiile în care Washingtonul a spus clar ca va impune sanctiuni, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în cadrul unei conferințe…

- Livrarile de rachete ruse de tip S-400 Turciei urmeaza sa inceapa in iulie, a anuntat miercuri societatea nationala rusa de export de armament Rosoboronexport, citata de Interfax, relateaza Reuters. ”Totul a fost deja negociat si incheiat”, a declarat directorul societatii, Aleksander Miheev.…

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, spune ca Turcia și-ar putea extinde planul de achiziționare a sistemelor de aparare de la Rusia, daca nu poate cumpara sisteme de aparare de tip Patriot de la americani și va cauta, de asemenea, alternative și pentru F-35, relateaza Reuters și AFP.Washington…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a avertizat miercuri Turcia in legatura cu intentiile sale de a achizitiona din Rusia un sistem de aparare aeriana performant, afirmand ca Washingtonul ''nu va sta pasiv'' in timp ce Ankara cumpara armament de la un adversar, transmite dpa. ''Turcia…

- Mike Pence a declarat ca ca Washingtonul ''nu va sta pasiv'' in timp ce Ankara cumpara armament de la un adversar, transmite dpa. ''Turcia trebuie sa aleaga: ramane un partener esential in cea mai de succes alianta militara din istorie sau vrea sa riste securitatea acestui parteneriat prin luarea…

- Statele Unite au suspendat livrarea în Turcia a echipamentelor necesare avioanelor militare multirol F-35, în contextul tensiunilor generate de cumpararea sistemului antiaerian rus S-400, afirma surse citate de agentia de presa Reuters. Washingtonul a înstiintat Administratia…

- Administratia Recep Tayyip Erdogan a respins vineri presiunile Statelor Unite care au rolul de a impiedica achizitionarea sistemelor antiaeriene ruse S-400, considerand ca sunt "contrare dreptului international", informeaza site-ul cotidianului Le Figaro potrivit mediafax. "Am semnat un acord…

- Rusia va completa livrarea sistemele de rachete S-400 in Turcia pana la sfarșitul anului 2019, a informat luni șeful companiei ruse Rostec, Serghei Chemezov, relateaza site-ul agenției Tass preluat de mediafax. "Am semnat contractul și vom completa livrarile pana la sfarșitul acestui an. Vom…