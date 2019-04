Oficial srilankez: Atentatele de Paște sunt o răzbunare pentru atacurile de la moscheile din Noua Zeelandă Atentatele cu bomba de duminica din Sri Lanka au fost represalii pentru recentele atacuri asupra unor moschei din Noua Zeelanda, a declarat marți un oficial srilankez, citat de Reuters. Bilanțul morților este, la acest moment, de 321 de morți și 500 de raniți.

Potrivit oficialului, doua grupari islamiste locale sunt suspectate de atacurile care au avut loc de Paștele catolic. Nicio organizație nu a revendicat atacurile coordonate realizate, potrivit autoritaților, de cel puțin șapte kamikaze, asupra a trei biserici și patru hoteluri.

&"Primele informații au dezvaluit ca ce s-a întâmplat…

