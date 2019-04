Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep se mentine pe locul 2, cu 5.782 puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Ierarhia este condusa in continuare de japoneza Naomi Osaka, sportiva care a acumulat 5.967 de puncte. Astfel, diferenta de 185 de puncte se pastreaza.Mihaela Buzarnescu a inregistrat o urcare de un loc, pana…

- Simona Halep a urcat 5 pozitii, pana pe locul 7, cu 736 de puncte. Primele opt clasate vor participa la Turneul Campioanelor (27 octombrie - 3 noiembrie 2019). Simona Halep, o saptamana de PAUZA. Ce urmeaza pentru fostul lider WTA Primul loc e ocupat de Petra Kvitova, cu 2.275 de puncte,…

- Simona Halep a revenit pe locul 2 WTA, dupa ce a ajuns in finala turneului de la Doha, pierduta cu belgianca Elise Mertens. Grație accederii in finalei de la Doha, Simona Halep a primit 305 puncte. Halep a acumulat astfel 5.537 de puncte. Lider WTA este in continuare Naomi Osaka, 6.970 de puncte, iar…