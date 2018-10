Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat in timpul unei vizite in Arizona ca explicatia Riadului in cazul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care a murit in interiorul consulatului saudit la Istanbul, este "credibila", relateaza cotidianul The Guardian si agentia Reuters, informeaza…

- Pana mai ieri prezentat ca un reformator, imaginea printului mostenitor Mohammed ben Salman a fost in ultima vreme grav afectata de decizii controversate. Dar indiciile care duc la el in privinta asasinarii brutale a jurnalistului saudit dizident Jamal Khashoggi vor fi greu de demontat.

- Dovezile existente sugereaza ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a coordonat operatiunea de asasinare a jurnalistului disident Jamal Khashoggi, iar teoria conform careia autorii ar fi militari indisciplinati este o "fictiune", afirma sir John Sawers, fost director al MI6.Arabia…

- Dovezile existente sugereaza ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a coordonat operatiunea de asasinare a jurnalistului disident Jamal Khashoggi, iar teoria conform careia autorii ar fi militari indisciplinati este o "fictiune", afirma sir John Sawers, fost director al MI6 citat…

- Dovezile existente sugereaza ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a coordonat operatiunea de asasinare a jurnalistului disident Jamal Khashoggi, iar teoria conform careia autorii ar fi militari indisciplinati este o "fictiune", afirma sir John Sawers, fost director al Serviciului…

- Sir John Sawers, fostul sef al MI6, serviciile secrete britanice, a declarat ca dovezile sugereaza ca printul Mohammed bin Salman este responsabil de moartea jurnalistului Jamal Khashoggi si ca teoria conform careia persoane din armata saudita sunt responsabile este „o fictiune flagranta“, scrie The…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, i-a spus presedintelui Donald Trump ca este in desfasurare o investigatie privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, editorialist la publicatia The Washington Post, iar raspunsurile vor veni curand, transmite dpa, care citeaza o postare…

- Jamal Khashoggi, jurnalist saudit, critic al printului mostenitor Mohammed bin Salman, nu a mai fost vazut de marti, cand a intrat in cladirea consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, astfel ca procurorii turci au deschis o ancheta.