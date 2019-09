OFICIAL - S-a încheiat perioada de înscriere: câți români din diaspora vor să voteze la alegerile prezidențiale Un numar de 41.003 romani din strainatate s-au inscris pentru votul prin corespondenta si alti 38.944 de romani s-au inscris pentru a vota la o sectie din strainatate, pana duminica la miezul noptii, la expirarea termenului limita pentru inregistrare, conform datelor de pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente (AEP). Citește și: Rareș Bogdan arunca in aer scena politica: Eu nu pot sa stau la masa cu Tariceanu și Tudose/ VIDEO Prin inregistrarea ca alegator in strainatate, cetateanul roman cu drept de vot care se va afla in strainatate in ziua votarii, indiferent de motiv, solicita… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

