Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 30 aug — Sputnik, Sergiu Praporșcic. Într-un interviu acordat chiar de Ziua Independenței Republicii Moldova, 27 august, ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicolae Popescu, a declarat pentru digi24.ro ca relația țarii noastre cu Rusia ramâne foarte dificila, complexa…

- CHIȘINAU, 30 aug — Sputnik, Sergiu Praporșcic. Într-un interviu acordat chiar de Ziua Independenței Republicii Moldova, 27 august, ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicolae Popescu, a declarat pentru digi24.ro ca relația țarii noastre cu Rusia ramâne foarte dificila, complexa…

- Președintele Vladimir Putin a spus miercuri ca Statele Unite se afla în poziția de a desfașura o noua racheta de croaziera cu lansare terestra în România si Polonia, un scenariu pe care îl considera drept o amenintare la care Moscova trebuie sa reactioneze, informeaza Reuters.Pentagonul…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a discutat luni cu premierul Pakistanului, Imran Khan, despre situația din Afganistan și a declarat ca este încrezator ca Pakistanul ar putea intermedia o înțelegere privind retragerea trupelor americane din Afganistan, informeaza Mediafax citând…

- Întrevederea desfașurata între adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov și subsecretarul american de stat pentru afaceri politice, David Hale, a confirmat diferențele între Washington și Moscova în mai multe privințe, a declarat oficialul rus, relateaza Mediafax…

- Ministri din state ale Uniunii Europene vor participa, in urmatoarele luni, la o serie de exercitii comune pentru imbunatatirea capacitatilor de reactie la atacuri de tip hibrid, de genul actiunilor cibernetice si campaniilor vizand dezinformarea, potrivit Mediafax. Ministrul finlandez de Externe, Pekka…

- Statele Unite au protestat vineri pe langa ONU fata de vizita, considerata "foarte deplasata", a responsabilului sau pentru combaterea terorismului in provincia chineza Xinjiang, afirmand ca aceasta risca sa legitimeze campania de represiune a Beijingului impotriva comunitatilor musulmane, relateaza…

- Rusia a transferat trupe, avioane militare si armament in Crimeea, suplimentandu-și „semnificativ” capabilitatile in aceasta zona in ultimele 18 luni, afirma oficiali din cadrul serviciilor americane de informatii si analisti. Imagini din satelit, realizate in perioada ianuarie 2018 - aprilie 2019…