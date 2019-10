Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acuzat joi trei diplomati acreditati la ambasada SUA din Moscova de a fi incercat sa intre intr-o zona cu acces restrictionat in nord-vestul tarii, unde se afla un poligon de testare si alte instalatii militare secrete, potrivit EFE, TASS si publicatiei Vzgliad, potrivit Agerpres.'Cand…

- Administratia Vladimir Putin va incerca sa relanseze negocierile de pace dintre Statele Unite si insurgentii talibani afgani, a anuntat joi Ministerul rus de Externe, citat de agentia RIA Novosti, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Andrei Caramitru ii ataca pe actorii #Rezist: Hai sa facem panarama…

- Analistul Alex Coita a comentat participarea președintelui la Adunarea Generala a ONU, dar și vizita premierului Dancila in Statele Unite, precizand ca ele sunt un semnal bun al relației cu SUA, dar a subliniat ca trebuie sa evitam sa ducem relația cu SUA in bataliile politice interne. …

- Statele Unite ale Americii si Ungaria au convenit sa prelungeasca regimul de intrare libera, fara vize, pe teritoriul SUA pentru cetatenii unguri, a declarat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, (foto) du...

- Viorica Dancila va fi insoțita de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici și de ministrul de Externe, Ramona Manescu. In aceeași perioada, la New York are loc Adunarea Generala ONU, la care participa președintele Klaus Iohannis. Premierul incearca sa iși aranjeze cateva intalniri la nivel…

- Oana Roman a explicat de ce nu a ales sa mearga pe drumul deschis de tatal sau, fostul premier Petre Roman, in politica romaneasca. Oana Roman a facut declarații la emisiunea OK!TV. Vedeta a marturisit ca nu și-a dorit niciodata sa faca politica. "Eu nu mi-am dorit sa fac politica niciodata. Nu-s buna,…

- „Pacea cu Iranul este mama pacii, iar razboiul cu Iran este mama tuturor razboaielor", a declarat Hassan Rouhani intr-un discurs tinut la Ministerul de Externe iranian. De asemenea, presedintele iranian a laudat activitatea ministrului iranian de Externe, Javad Zarif, dupa ce Statele Unite au impus…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a declarat ca a fost sancționat de Statele Unite dupa ce a refuzat o invitație de a se întâlni cu președintele american Donald Trump la Casa Alba, scrie Mediafax, citând CNN. Oficialul iranian a declarat ca în cadrul…